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Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане

Роналдиньо пристига в Равена преди дългоочакваното си завръщане
Facebook/ Ravenna Football Club

Бразилската звезда ще проведе две тренировки преди мача с Форли

Роналдиньо се очаква да пристигне в Равена в петък, 13 ноември, за да започне подготовка за завръщането си в официален мач. Италианският третодивизионен клуб приема Форли в неделя от 18:30 часа българско време.

Според “Corriere Romagna” носителят на “Златната топка” за 2005 година ще проведе две тренировки със съотборниците си при закрити врата. Засега не са планирани и срещи с журналисти преди двубоя.

Все още не е ясно дали треньорът Андреа Мандорлини ще заложи на 46-годишния бразилец като титуляр, или ще го включи в игра след почивката. Ако се появи на терена, това ще бъде първият официален мач на Роналдиньо след 11-годишно прекъсване.

Интересът към регионалното дерби е голям. Според италианските медии към 9 ноември са били продадени около 5200 билета, а част от секторите на стадион “Бруно Бенели” вече са разпродадени.

За срещата е изградена и временна трибуна R10, носеща името на бившата звезда на Барселона. Цените за местата с допълнителен достъп до hospitality зоната достигат 150 евро.

Междувременно Форли остана без старши треньор, след като Никола Кампедели подаде оставка на 10 ноември по лични причини. От Равена пък призоваха футболистите да запазят концентрация и да се съсредоточат върху победата в дербито.

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