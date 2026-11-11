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Руският посланик в САЩ е починал внезапно

Руският посланик в САЩ е починал внезапно
АП/БТА

Дългогодишният дипломат, познат в миналото с острите си публични критики срещу Запада, бе изпратен начело на мисията във Вашингтон от президента Владимир Путин през март 2025 г

Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев „почина внезапно“ на 66-годишна възраст, обяви Министерството на външните работи в Москва, цитирано от световните агенции.

„Поднасяме най-дълбоките и искрени съболезнования на близките и роднините на Александър Никитич Дарчиев“, гласи официалното съобщение в канала на ведомството в Телеграм.

Дългогодишният дипломат, познат в миналото с острите си публични критики срещу Запада, бе изпратен начело на мисията във Вашингтон от президента Владимир Путин през март 2025 г. Задачата му бе да ръководи процеса на затопляне на отношенията с администрацията на американския президент Доналд Тръмп – ход, който предизвика сериозни опасения в Украйна и сред европейските съюзници, отбелязва Ройтерс.

Роден на 14 май 1960 г. в семейството на дипломата Никита Дарчиев, Александър Дарчиев завършва Историческия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ през 1983 г. Четири години по-късно, през 1987 г., защитава дисертация в Института за САЩ и Канада към Академията на науките на СССР, посветена на леволибералните сили в американския обществено-политически живот през 70-те и 80-те години.

Дипломатическата му кариера стартира през 1992 г. До 1997 г. заема длъжностите първи секретар и началник на отдел в дирекцията за Северна Америка на руското външно министерство, след което преминава през различни постове в посолството на Русия в САЩ.

На 6 март 2025 г. той официално поема функциите на извънреден и пълномощен посланик във Вашингтон, както и на постоянен наблюдател на Русия към Организацията на американските държави. В рамките на същата година – през февруари и април – Дарчиев оглавява руската делегация по време на консултациите със САЩ в Истанбул.

Асошиейтед прес припомня, че това не е първият подобен случай с висш руски дипломат в Америка. През февруари 2017 г. в Ню Йорк внезапно на 64-годишна възраст почина постоянният представител на Русия в ООН Виталий Чуркин, който към онзи момент бе дипломатът с най-дълъг стаж в Съвета за сигурност, заемайки поста от 2006 г.

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