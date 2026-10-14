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Япония привика руския посланик заради арестуван журналист

Япония привика руския посланик заради арестуван журналист
АП/БТА

Токио настоява за незабавното освобождаване на медийния служител

Външното министерство на Япония извика руския посланик в Токио Николай Ноздрев заради задържането на японски журналист в Москва по подозрения в шпионаж. Франс прес съобщава, че дипломатическият ход идва на фона на ескалиращо напрежение в двустранните отношения.

Японският телевизионен канал „Асахи“ уточни, че Токио настоява за незабавното освобождаване на медийния служител. Паралелно с това новинарската агенция Киодо информира, че японските власти изискват от Москва да осигури справедливо отношение към задържания и да предоставя своевременна информация по случая.

От руска страна говорителката на Министерството на външните работи Мария Захарова коментира пред ТАСС, че това не е прецедент. Тя заяви, че подобни инциденти са регистрирани и съвсем наскоро.

„Проявихме невероятно търпение и това е първият път, когато показваме всичко това в публичната сфера. Всъщност това беше първият път през настоящия период, в който всичко това беше представено на широка аудитория“, каза тя.

Захарова подчерта, че темата за недопустимостта на шпионажа под прикритието на журналистиката редовно се обсъжда с Токио. Тя категорично определи използването на медийната професия за подобни незаконни дейности като нелегитимно и пагубно.

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