Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Нидерландия отказа визи на три водещи руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на три водещи руски гимнастички
АП/БТА

Световната шампионка Ангелина Мелникова ще пропусне първенството в Ротердам.

Нидерландия е отказала да издаде визи на три водещи състезателки от руския национален отбор по спортна гимнастика, съобщиха от Руската федерация. Решението няма да им позволи да участват на предстоящото Световно първенство в Ротердам.

Сред засегнатите е настоящата световна шампионка в многобоя Ангелина Мелникова. Визи не са получили също Виктория Листунова и Анна Калмикова.

„Посолството на Нидерландия в Москва уведоми визовия център за отказа си да издаде визи на три от лидерите на руския национален отбор за жени. В резултат гимнастичките са лишени от възможността да се състезават на Световното първенство по спортна гимнастика“, се казва в изявлението на руската федерация.

От централата определиха решението като „дискриминация“ и нарушение на принципите за равнопоставена конкуренция. Според руската страна отказът представлява умишлен опит едни от най-силните гимнастички да бъдат отстранени от надпреварата.

Руската федерация обяви, че ще обжалва решението пред Международната федерация по гимнастика и Международния олимпийски комитет. Към момента не се съобщава за официална позиция на нидерландските власти по отправените обвинения.

Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам е насрочено от 17 до 25 октомври.

Още по темата

Световната гимнастика промени правилата за Русия и Беларус

Световната гимнастика промени правилата за Русия и Беларус

Руснаците ще участват без национални символи на Световното по гимнастика

Руснаците ще участват без национални символи на Световното по гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Два златни медала за България от Световната купа по спортна гимнастика

Отличен 6 за българската художествена гимнастика

Отличен 6 за българската художествена гимнастика

Световната гимнастика промени правилата заради Русия и Украйна

Световната гимнастика промени правилата заради Русия и Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

Маркус Гиздол преди Монако: Ще се борим за живота си

Маркус Гиздол преди Монако: Ще се борим за живота си

Ван дер Каап прогнозира победа на Левски срещу НЕК

Ван дер Каап прогнозира победа на Левски срещу НЕК

Водещи

Заради силен вятър: Затвориха училища в Сливен

Заради силен вятър: Затвориха училища в Сливен

  • Преди 2 минути
Русия въвежда визи за Черна гора заради евроинтеграцията и ограниченията за руските граждани

Русия въвежда визи за Черна гора заради евроинтеграцията и ограниченията за руските граждани

  • Преди 4 минути
Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

Рафаел Леао пожела „Златната топка“ на Ламин Ямал

  • Преди 7 минути
Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия

Военен експерт: Никой не гарантира, че България няма да бъде атакувана от Русия

Франция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България и Румъния

Франция осъди атаките срещу търговски кораби в Черно море и изрази солидарност с България и Румъния

  • Преди 16 минути
България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

България и Словакия подготвят меморандум за сътрудничество в енергетиката

  • Преди 18 минути
НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

НСИ отчете 0,2 % дефлация през септември в страната

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

Хари Кейн и Конрад Лаймер нападнаха Георги Кабаков

  • Преди 31 минути
Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Андрей Гюров: Всичко поскъпва и няма мерки (ВИДЕО)

Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море

Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море

  • Преди 35 минути
След ударите с дронове в Черно море: МОСВ с нови проверки за замърсяване

След ударите с дронове в Черно море: МОСВ с нови проверки за замърсяване

  • Преди 37 минути
Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София

Повдигнаха обвинения на млад мъж за кражба на мотор и гонка с полицията в центъра на София

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

Ясни са съдиите за мачовете на Левски и ЦСКА за Купата на България

  • Преди 47 минути
Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

Валдис Домбровскис: Няма признаци за нова дългова криза в еврозоната

  • Преди 56 минути
Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи

Парламентът прие промени, забраняващи отглеждането на животни с цел добив на ценни кожи