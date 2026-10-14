Нидерландия отказа визи на три водещи руски гимнастички

Нидерландия е отказала да издаде визи на три водещи състезателки от руския национален отбор по спортна гимнастика, съобщиха от Руската федерация. Решението няма да им позволи да участват на предстоящото Световно първенство в Ротердам.

Сред засегнатите е настоящата световна шампионка в многобоя Ангелина Мелникова. Визи не са получили също Виктория Листунова и Анна Калмикова.

„Посолството на Нидерландия в Москва уведоми визовия център за отказа си да издаде визи на три от лидерите на руския национален отбор за жени. В резултат гимнастичките са лишени от възможността да се състезават на Световното първенство по спортна гимнастика“, се казва в изявлението на руската федерация.

От централата определиха решението като „дискриминация“ и нарушение на принципите за равнопоставена конкуренция. Според руската страна отказът представлява умишлен опит едни от най-силните гимнастички да бъдат отстранени от надпреварата.

Руската федерация обяви, че ще обжалва решението пред Международната федерация по гимнастика и Международния олимпийски комитет. Към момента не се съобщава за официална позиция на нидерландските власти по отправените обвинения.

Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам е насрочено от 17 до 25 октомври.