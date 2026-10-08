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Световната гимнастика промени правилата за Русия и Беларус

Световната гимнастика промени правилата за Русия и Беларус
АП/БТА

Спортистите от двете държави ще могат да участват без национални символи, когато местните власти налагат ограничения

Изпълнителният комитет на Международната федерация по гимнастика актуализира правилата за участието на руски и беларуски спортисти в международни състезания.

Според новите разпоредби организаторите ще могат да допускат представители на двете страни без национални флагове, химни и други символи, когато законите или решенията на местните власти не позволяват пълно представителство.

През май Световната гимнастика отмени ограниченията за руските спортисти, а през юли призова те да получат възможност за пълноценно участие в международните надпревари.

Тогава федерацията уточни, че могат да бъдат правени изключения за отделни турнири, ако държавата домакин е въвела ограничения.

Сега Изпълнителният комитет потвърди, че руснаците и беларусите трябва да бъдат допускани с пълно представителство във всички състезания под егидата на организацията. Изключения ще се разглеждат индивидуално, когато местните разпоредби възпрепятстват прилагането на стандартните правила.

Решението ще важи независимо кога е било определено домакинството на съответното събитие.

Международната федерация одобри и преминаването на световната шампионка по художествена гимнастика Александра Семенова от Русия в националния отбор на Израел.

28-годишната състезателка спечели световната титла с руския ансамбъл през 2014 година в съчетанието с три топки и две ленти. През същия сезон тя завоюва още два златни и един сребърен медал от Европейското първенство.

Между 2018 и 2020 година Семенова изтърпя двегодишно наказание за нарушение на антидопинговите правила.

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