Двама пенсионери са пострадали при пожар, предизвикан от взрив на газова бутилка в центъра на Варна, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 25 ноември в жилище в централната част на града. След потушаването на огъня е установено, че е изгоряло обзавеждането в кухнята, откъдето са тръгнали пламъците.

По първоначални данни вероятната причина за пожара е техническа неизправност на газовата бутилка, последвана от взрив.

При инцидента са пострадали живеещите в имота съпрузи. И двамата са получили изгаряния с различна степен и са настанени в болница за наблюдение. Към момента състоянието им е стабилно.

По случая се изясняват всички обстоятелства, довели до инцидента.