Газова бутилка избухна в къща в Русенско

Взрив на газова бутилка нанесе сериозни материални щети на къща в село Кацелово, община Две могили.

При инцидента няма пострадали, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 15 октомври. Между 18:01 и 19:30 часа екип на пожарната в Две могили е реагирал на сигнал за взрив на газова бутилка и затиснат човек в жилищен имот.

При пристигането си огнеборците установили, че няма затиснат човек. Обитателят на къщата се намирал в друго помещение по време на инцидента и не е пострадал.

По първоначална информация битова бутилка с пропан-бутан се намирала в лятна кухня, прилепена към къщата.

Предполага се, че заради неправилно поставен клапан в помещението се е натрупала газова смес, която впоследствие се е възпламенила и е предизвикала взрива.

В резултат на експлозията са нанесени щети по покрива и част от стената на помещението, а намиращата се вътре техника е напълно унищожена.