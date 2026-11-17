Мощна експлозия на газова бутилка е разрушила част от апартамент в жилищна сграда в Пловдив, в района зад Водната палата. При инцидента е пострадала обитателката на жилището, която е получила леки изгаряния и зачервявания по тялото. Тя е била прегледана от медицински екип на място.

Взривът е станал, след като жената отишла до газовата бутилка, за да приготви храна. Пред TrafficNews пострадалата Милка Киркова разказва, че в следващия момент бутилката избухнала, а тя успяла да избяга.

По време на експлозията синът ѝ лежал на дивана в съседната стая. Ударната вълна изхвърлила дограмата, която паднала директно върху него. След първоначалния шок той се опитал да реагира, но пламъците бързо обхванали гардероба и вътрешността на жилището.

Силата на взрива съборила цяла външна стена на кухнята. Помещението останало напълно отворено към улицата, а външната топлоизолация била разкъсана. Таванът, стените и кухненското обзавеждане са силно обгорели и покрити със сажди.

Оказва се, че газовата бутилка е била доставена в жилището само няколко часа преди експлозията.

На място са пристигнали екипи на пожарната, аварийно-спасителен автомобил на сектор СОД - Пловдив, полицейски патрули и линейка на Спешна помощ. Заради сериозните разрушения огнеборците все още не са разрешили на семейството да се върне в апартамента.

Пострадалите остават без възможност да пренощуват в жилището си, а по техни думи нямат близки или роднини в Пловдив, при които да отседнат.