Проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 г. получи одобрението на парламентарната Комисия по бюджет и финанси на първо четене. Предложението беше подкрепено от 12 депутати, 11 гласуваха против, а въздържали се нямаше.

Планираните приходи и трансфери в бюджета на Здравната каса за следващата година надхвърлят 5,68 млрд. евро. От тях 5,63 млрд. евро са здравноосигурителни приходи, включващи над 3,45 млрд. евро от осигурителни вноски и повече от 2,17 млрд. евро трансфери за здравно осигуряване.

Предвидените разходи също възлизат на 5,68 млрд. евро. Общият размер на приходите и разходите е с близо 427 млн. евро по-висок спрямо заложения бюджет на НЗОК за 2026 г., което представлява увеличение от 8,1%.

За директни здравноосигурителни плащания са отделени 5,4 млрд. евро – с 478 млн. евро повече спрямо предходната година, което представлява увеличение от 9,7%.

През 2027 г. Министерството на здравеопазването ще превежда всеки месец средства към НЗОК. Общият размер на трансферите е 32 млн. евро годишно. Те ще покриват дейности, които не попадат в обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Във финансовата рамка са включени и конкретни инвестиции в здравния сектор. За изграждането на Националната детска болница са предвидени 50 млн. евро, за стипендии на специализанти – 30 млн. евро, а над 14 млн. евро са насочени към стратегически проекти, сред които довършването на болничния комплекс в Ямбол.

Планирано е и увеличение със 70% на средствата за имунизации, както и допълнително финансиране за спешната медицинска помощ. Проектът включва изграждането на 19 болнични вертолетни площадки, които ще позволяват и нощни полети, както и закупуването на 14 нови линейки.

Отделени са и 590 млн. евро за подкрепа на уязвими групи и лечение на хора без здравноосигурителни права.