БАБХ спря част от дейността на голям търговски обект в Лом
Проверката установила открита витрина за печива без защита от замърсяване
Нарушения при предлагането на хляб и тестени изделия са установени в голям търговски обект в Лом, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
При проверка инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Монтана установили, че зоната за самообслужване с печива е изцяло открита и не разполага с необходимите предпазни средства срещу замърсяване на храните от клиентите.
На обекта е издадено предписание за отстраняване на нарушенията при витрината за печива. Предстои да бъде съставен и акт за административно нарушение. До привеждането на обекта в съответствие с хигиенните изисквания е спряна част от дейността му - предлагането на хляб и хлебни изделия, изпечени на място.
От БАБХ напомнят, че при съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на телефон 0700 122 99.