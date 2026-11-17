Нарушения при предлагането на хляб и тестени изделия са установени в голям търговски обект в Лом, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

При проверка инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Монтана установили, че зоната за самообслужване с печива е изцяло открита и не разполага с необходимите предпазни средства срещу замърсяване на храните от клиентите.

На обекта е издадено предписание за отстраняване на нарушенията при витрината за печива. Предстои да бъде съставен и акт за административно нарушение. До привеждането на обекта в съответствие с хигиенните изисквания е спряна част от дейността му - предлагането на хляб и хлебни изделия, изпечени на място.

От БАБХ напомнят, че при съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на телефон 0700 122 99.