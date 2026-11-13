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77-годишен мъж от Лом загуби 78 000 евро в инвестиционна измама

77-годишен мъж от Лом загуби 78 000 евро в инвестиционна измама
pixabay

Случаят е разкрит след сигнал от банков служител, а по него вече е образувано разследване

77-годишен жител на Лом е бил измамен с обещание за печалба от инвестиции и борсова търговия, като е загубил 78 000 евро, съобщиха от полицията.

Сигналът за случая е подаден на 12 ноември от банков служител, след като клиент на институцията забелязал, че от картата му липсват средства.

Измамата е извършена в периода от 6 до 12 ноември. Неизвестен извършител убедил мъжа, че може да спечели от инвестиции и борсова търговия. Подведен, 77-годишният мъж открил електронно банкиране и предоставил достъп до него на измамника, който изтеглил от сметката му 78 000 евро.

По случая е разпитан свидетел и е образувано разследване.

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