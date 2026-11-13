Русия съобщи за близо 1200 свалени украински дрона за една нощ, четирима души са загинали

Руското Министерство на отбраната съобщи, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 1198 украински дрона през нощта над около 20 руски области, включително Московска област. При атаката във Волгоградска област са загинали четирима души, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

"През нощта системите за ПВО прехванаха и унищожиха 1198 украински дрона” над около 20 руски области, включително Московска област", заяви руското Министерство на отбраната.

Нападението е сред най-мащабните срещу руска територия от началото на войната през февруари 2022 г.

Във Волгоградска област, един от най-тежко засегнатите райони, четирима души са загинали при атаката. По информация на областния губернатор Андрей Бочаров всички те са работили в местен индустриален парк. Други двама служители са ранени и са настанени в болница, уточни той в публикация в Телеграм.

В промишлената зона се намират петролна рафинерия и химически завод.

Атаката идва ден след посещението в Москва на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, които разговаряха с руския президент Владимир Путин. След това двамата се срещнаха и с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин в рамките на засилените дипломатически усилия за прекратяване на войната.

През последните месеци Русия и Украйна засилиха взаимните удари с голям обсег, като все по-често атаките са насочени към промишлени и инфраструктурни обекти. Сред поразяваните цели са фабрики, рафинерии, складове, пристанищни съоръжения и кораби, отбелязва Франс прес.

Ескалацията на нападенията срещу обекти в двете страни води до увеличаване на броя на цивилните жертви.