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Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла
Снимка: БТА

Страната ни настоява в документа да бъде отразено значението на преговорите в Абу Даби, за да не се ограничават възможностите за диалог и мирно решение на войната

България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но изразява резерви към нейния преамбюл заради формулировките, свързани с войната в Украйна и започналите преговори за нейното мирно уреждане. Това заяви премиерът на Република България Румен Радев.

По думите му страната ни подкрепя заложените в документа принципи за общи европейски усилия в борбата с организираната престъпност, тероризма, хибридните атаки, производството и разпространението на наркотици, както и нелегалната миграция.

"Ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла", уточни Радев.

Премиерът подчерта, че в момента текат преговори за мирно решение на войната в Украйна, при това на високо дипломатическо ниво. Според него езикът на общите европейски документи трябва да отразява динамиката на политическите процеси.

"Именно тук ние мислим, че трябва езикът на общите европейски документи да отразява динамиката на тези политически процеси, особено що се касае до преговори", посочи той.

Радев даде пример с по-ранни варианти на декларацията, в които е имало формулировка за значението на преговорите в Абу Даби и необходимостта те да бъдат подкрепени. По думите му впоследствие този текст е отпаднал.

"Ние настояваме да има такъв текст. Ние настояваме това да се впише и да не стесняваме полето за диалог в никакъв случай, а също и опциите за намиране на решения", заяви премиерът.

Той направи уточнение и във връзка с появилите се медийни интерпретации, че България не е подкрепила декларацията.

"Това, което писахме снощи в моята писмена позиция, е ясно - ние подкрепихме тази декларация с резерви само в преамбюла," подчерта Радев.

По думите му България приема останалата част от документа и приветства заложените в него принципи.

"Всичко друго ние го приемаме и го приветстваме. Това е много важна декларация," каза още министър-председателят.

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