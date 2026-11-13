МВР-Благоевград пред ТАРАЛЕЖ: Знаем за Telegram каналите за търговия със субстанции, предприемаме процесуални действия

Наркоразпространението е сред основните приоритети на ОДМВР-Благоевград, заявиха от полицията в отговор на въпроси на ТАРАЛЕЖ във връзка с наркоразпространението в града.

Само в Благоевград от началото на годината са задържани 79 лица за престъпления, свързани с наркотици, като 15 от тях са били задържани за разпространение. От полицията посочват, че ежедневно на територията на областта се провеждат специализирани операции срещу производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества.

Контролът не е ограничен само до районите около училища. Проверки се извършват и в градски паркове и градинки, както и на места, за които има данни, че могат да бъдат свързани с наркопрестъпления. Полицаите осъществяват и постоянен контрол на пътни превозни средства и техните водачи.

Според предоставената от ОДМВР-Благоевград информация, за периода от 1 януари до 28 октомври 2026 г. криминалистите са открили и иззели:

около 23,8 грама хероин;

около 218,9 грама амфетамин;

около 15 грама екстази;

около 7 грама метамфетамин;

около 123 грама кокаин;

около 1,73 килограма сух канабис;

около 50 килограма зелена маса канабис;

58 стръка зелен канабис;

около 16 грама хашиш.

От полицията уточняват, че сред разкритите престъпления има и случаи, при които са използвани посочените от ТАРАЛЕЖ методи за разпространение.

ТАРАЛЕЖ постави пред полицията въпроси за използването на Telegram канали, онлайн поръчки, плащания чрез електронни финансови услуги и криптовалути, както и за оставянето на наркотични вещества на предварително определени места.

Отговорът на МВР идва на фона на информацията, с която разполага медията за комуникация в Telegram, наподобяваща онлайн каталог – с предложения, количества, цени и инструкции за получаване.

При този модел не е необходимо продавачът и клиентът да се срещат. След плащане може да бъде изпратена конкретна локация, а в някои случаи и видео с указания къде е оставена поръчката. Това поставя въпроса доколко традиционните методи за противодействие могат да бъдат ефективни срещу подобен тип дистанционно разпространение.

От ОДМВР-Благоевград заявяват, че за всеки констатиран случай, свързан с наркопрестъпление, се уведомява съответната прокуратура – Районната или Окръжната прокуратура в Благоевград.

Полицията призовава гражданите, които разполагат с информация за производство, съхранение или разпространение на наркотични вещества, да подават сигнали на 112 или в най-близкото управление на МВР.

Данните на полицията показват сериозен брой задържани и значителни количества иззети наркотични вещества. В същото време информацията, с която разполага ТАРАЛЕЖ, поставя нов въпрос – дали част от разпространението вече се организира основно онлайн и доколко институциите успяват да проследят дигиталната следа.

Именно затова остава да бъде изяснено дали отделните Telegram канали са свързани помежду си, кой стои зад тях и има ли данни за участие на непълнолетни.

Отговорът на МВР-Благоевград показва, че институциите активно работят по линия на наркоразпространението. Следващият въпрос е дали тази активност обхваща и новия дигитален модел – Telegram, електронни плащания и доставки без пряк контакт.

ТАРАЛЕЖ ще продължи да следи случая.