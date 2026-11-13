Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Малко селище в Хърватия спечели титлата "Европейско коледно селище" за 2027 г.

Малко селище в Хърватия спечели титлата "Европейско коледно селище" за 2027 г.
Снимка: Pixabay

Коледната атракция на семейство Лучич в селището Нарт привлича около 70 000 посетители през празничния сезон, въпреки че там живеят постоянно едва 11 души

Крайбрежният град Омиш в Южна Хърватия ще носи титлата "Европейско коледно селище" през 2027 г. Решението е на международно жури, което е отличило кандидатурата на града заради коледната атракция на семейство Лучич в малкото селище Нарт, част от Горни Долац, близо до Омиш.

Нарт има едва 11 постоянни жители, но празничната украса, създадена от семейството, се е превърнала в значима туристическа атракция. Журито на платформата "Най-добра коледна украса в Европа 2026" е оценило включването на местните пътеки, каменни зидове и дървета в двукилометров маршрут с осветление.

По данни от кандидатурата на Омиш коледното селище се простира на близо четири хектара и привлича около 70 000 посетители през празничния сезон.

Около десет местни семейни ферми допълват програмата с традиционна далматинска храна. В празничните прояви участват още певчески групи, фолклорни сдружения и театрални трупи, които организират музикални и сценични изпълнения.

Решението за отличието е обявено на 10 ноември, а официалната церемония по награждаването ще се състои на 3 декември в Барселона. Награди ще получат и Базел в Швейцария, определен за "Европейска столица на Коледа", както и румънският град Бая Маре, отличен като "Европейски град на Коледа".

Платформата "Най-добрите коледни светлини в Европа 2026" е част от European Best Destinations. В рамките на същата инициатива коледният базар в Загреб е избиран за най-добър в Европа в продължение на три поредни години.

Още по темата

Коледа на колела: Ретро "Икарус" ще обикаля празнична София

Коледа на колела: Ретро "Икарус" ще обикаля празнична София

Ефремова: Коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи ще се изплащат от средата на месеца

Ефремова: Коледните добавки от 50 евро за хората с ниски доходи ще се изплащат от средата на месеца

Дежа Вю: Коледният базар още не е отворил, а плочките пред НДК пак са изпочупени

Дежа Вю: Коледният базар още не е отворил, а плочките пред НДК пак са изпочупени

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Скопие продължава разследването за напускането на Ива Михайлова, но не открива вина на граничната полиция

Скопие продължава разследването за напускането на Ива Михайлова, но не открива вина на граничната полиция

13 ноември: Дата, на която тероризмът напомня за себе си - 4 години след кървавия атентат в Истанбул

13 ноември: Дата, на която тероризмът напомня за себе си - 4 години след кървавия атентат в Истанбул

Военен хеликоптер S-70 се разби в Източна Турция, причината е неизвестна

Военен хеликоптер S-70 се разби в Източна Турция, причината е неизвестна

Румъния предложи на САЩ споразумение за споделяне на разходите за повече американски войници

Румъния предложи на САЩ споразумение за споделяне на разходите за повече американски войници

Вучич: В Сърбия започна разпадането на сектора за отбрана и сигурност

Вучич: В Сърбия започна разпадането на сектора за отбрана и сигурност

Водещи

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

В област Монтана ще бъдат разкрити нови здравно-социални услуги за 43 възрастни хора

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

Меси е сред финалистите за МВП в МЛС

  • Преди 12 минути
Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Голямо количество недекларирани и „маркови“ стоки задържаха на митницата във Варна

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

Предстои голяма трансферна битка за германски национал

  • Преди 15 минути
Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

Радев: България подкрепя декларацията за европейската сигурност, но имаме резерви в преамбюла

  • Преди 24 минути
Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

Алекс Ганчев се класира за първия си финал на турнир от сериите "Чалънджър“

  • Преди 27 минути
ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

ГЕРБ предлага компенсации за тока на студентските общежития, училищата и храмовете

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

Черно море стартира благотворителна кампания в подкрепа на бивш свой футболист

  • Преди 33 минути
Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

Въвеждат временни ограничения за тежкотоварните автомобили по АМ „Хемус“

  • Преди 42 минути
Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Митов: Таблата за предупреждение на „Тракия“ са доставени, но не са монтирани вече осем месеца

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

Мирчев обвини управляващите в страх от Москва заради резервите на България към френска инициатива за сигурност

  • Преди 46 минути
Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Везенков изпревари Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

  • Преди 47 минути
Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Димитър Стоянов: Приехме бюджет за отбраната от 2,23 % от БВП на страната

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

Земеделци сигнализират за липсващи авансови плащания по Кампания 2026

  • Преди 59 минути
Левски е близо до нов договор с Евертон Бала

Левски е близо до нов договор с Евертон Бала

  • Преди 1 час