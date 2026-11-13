Малко селище в Хърватия спечели титлата "Европейско коледно селище" за 2027 г.

Крайбрежният град Омиш в Южна Хърватия ще носи титлата "Европейско коледно селище" през 2027 г. Решението е на международно жури, което е отличило кандидатурата на града заради коледната атракция на семейство Лучич в малкото селище Нарт, част от Горни Долац, близо до Омиш.

Нарт има едва 11 постоянни жители, но празничната украса, създадена от семейството, се е превърнала в значима туристическа атракция. Журито на платформата "Най-добра коледна украса в Европа 2026" е оценило включването на местните пътеки, каменни зидове и дървета в двукилометров маршрут с осветление.

По данни от кандидатурата на Омиш коледното селище се простира на близо четири хектара и привлича около 70 000 посетители през празничния сезон.

Около десет местни семейни ферми допълват програмата с традиционна далматинска храна. В празничните прояви участват още певчески групи, фолклорни сдружения и театрални трупи, които организират музикални и сценични изпълнения.

Решението за отличието е обявено на 10 ноември, а официалната церемония по награждаването ще се състои на 3 декември в Барселона. Награди ще получат и Базел в Швейцария, определен за "Европейска столица на Коледа", както и румънският град Бая Маре, отличен като "Европейски град на Коледа".

Платформата "Най-добрите коледни светлини в Европа 2026" е част от European Best Destinations. В рамките на същата инициатива коледният базар в Загреб е избиран за най-добър в Европа в продължение на три поредни години.