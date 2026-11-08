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Коледа на колела: Ретро "Икарус" ще обикаля празнична София

Коледа на колела: Ретро "Икарус" ще обикаля празнична София
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Легендарният автобус "Икарус 280" се завръща по столичните улици от 20 ноември. Празничните обиколки ще продължат до 27 декември, а билетът ще струва 5 евро

Коледното настроение в София тази година ще пристигне и на колела. Легендарният ретро автобус "Икарус 280" отново ще се движи по улиците на столицата, предлагайки на малки и големи възможност да се потопят в празничната атмосфера на града по един необичаен начин.

От 20 ноември до 27 декември 2026 г. софиянци и гостите на столицата ще могат да се качат на коледния "Икарус" и да се насладят на обиколка из центъра на София сред празничните светлини и украса.

Инициативата се завръща след първото си издание през 2025 г., когато съвместно със Sofia Christmas Fest един от емблематичните автобуси е превърнат в коледна атракция.

За по-малките пътници преживяването предлага среща с автобус от миналото, а за техните родители - възможност да си припомнят годините, когато подобни превозни средства са били част от ежедневието на столицата.

Празничните курсове ще се провеждат само в петък, събота и неделя. Всеки от тези дни са предвидени пет тръгвания - в 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00 часа.

Началната спирка ще бъде на улица "Проф. Фритьоф Нансен" при НДК, откъдето автобусът ще преминава през централната част на София до площад "Независимост", след което ще се връща обратно към НДК.

На площад "Независимост" е предвидено време за снимки с ретро автобуса и коледната украса. Така пътуването ще бъде не само разходка, но и възможност за празнични фотографии и спомени.

Цената на билета е 5 евро на човек, като за участие е необходима предварителна резервация.

Желаещите могат да заявят места на телефон 0897 335 325 или чрез Viber, като посочат предпочитаната дата, час на тръгване и брой пътници. Организаторите ще потвърждават възможността за пътуване според наличните места.

От екипа уточняват, че отбелязването на "Ще присъствам" във Facebook не представлява потвърдена резервация.

Последният ден за празнични обиколки ще бъде неделя, 27 декември. На 28 декември автобусът няма да изпълнява курсове, въпреки че тази дата е отбелязана като край на периода върху плаката на инициативата.

Според организаторите целта на проекта е да се запази споменът за емблематичните автобуси, които някога са били неизменна част от градския транспорт в София.

Завръщането на коледния "Икарус" съчетава носталгията по миналото с празничното настроение и предлага различен начин за разглеждане на украсената столица.

Така един автобус, познат на поколения софиянци, отново ще стане част от градския живот - този път не като обикновено средство за придвижване, а като коледно преживяване за цялото семейство.

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