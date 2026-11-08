Марияна Попова за убийството на кучето Кнопа: Непоносимо е, не трябва да има търпимост към такива хора

Убийството на кучето Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада" предизвика обществено недоволство и протест с искане за справедливост и по-сурови наказания за насилието над животни. Сред обществените личности, които осъдиха случилото се, е певицата Марияна Попова.

В сряда граждани излязоха на протест, настоявайки за ефективни мерки срещу жестокостта към животните.

Марияна Попова изрази възмущението си от случилото се и от отношението към животните в България.

"Непоносимо е да гледаш тези кадри и да си въобразиш, че по улицата ходят такива хора и ние общуваме с тях. Не смятам, че през 2026 година въобще трябва да съществуват такива хора, а още по-малко да има търпимост към тях", заяви певицата пред NOVA.

Според нея държавата трябва да предприеме по-сериозни действия срещу насилието над животни, включително чрез по-активна работа на зоополицията.

"Много е важно да се вземат мерки срещу тези хора. Зоополицията е решението и трябва село по село", подчерта Попова.

Певицата обърна внимание и на условията, при които се отглеждат множество домашни животни в страната.

"Масово във всички къщи има вързани кучета, които живеят в ограждения. Абсурдно е отношението на хората към животните", коментира тя.

Случаят с Кнопа отново постави въпроса за контрола върху насилието над животни и необходимостта от ефективно прилагане на закона.