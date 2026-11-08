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Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки
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Според публикация в социалните мрежи група тийнейджъри с електрически тротинетки и мотори се е движила между автомобилите в събота вечер. Очевидците твърдят, че са подали сигнал на телефон 112

Притеснителен разказ за опасно движение на електрически тротинетки и мотори по столичния булевард "България“ поставя въпроси за пътната безопасност и контрола върху подобни превозни средства. В публикация в социалните мрежи очевидец описва група от над 100 младежи, които според него са извършвали рискови маневри между автомобилите.

По думите на автора случката се е разиграла в събота вечер около 19:30 часа, когато движението по булеварда било затруднено от голяма група тийнейджъри с тротинетки и електрически мотори.

"Току-що по бул. "България“ не беше обичайното задръстване. Беше кошмар“, започва разказът.

Според очевидeца младежите заобикаляли автомобилите от двете страни, движели се опасно близо до тях и предприемали маневри, които създавали предпоставки за пътнотранспортни произшествия.

В публикацията се твърди, че голяма част от участниците били без предпазни каски и екипировка, а поведението им на пътя създавало сериозен риск както за самите тях, така и за останалите участници в движението.

Авторът описва и конкретна ситуация, при която момче, каращо тротинетка на задна гума, се подхлъзнало непосредствено пред автомобила, в който пътувал очевидецът.

"Едно момче за малко щеше да се стовари върху капака на колата ни или под нея, защото караше на задна гума тротинетката си точно пред нас и се подхлъзна“, се посочва в публикацията.

Според разказа ситуацията се е разминала без описан сблъсък, но е предизвикала сериозно притеснение у пътуващите в автомобила.

Очевидците твърдят, че са подали сигнал на телефон 112 за случващото се. В публикацията се изразява и недоволство от липсата на видимо полицейско присъствие по маршрута от началото на булевард "България“ до района на НДК.

"Нямаше нито една патрулна кола от началото на булеварда до НДК! Нито един патрул!“, пише авторът.

Разказът завършва с емоционален призив към родителите да обръщат повече внимание на поведението на децата си и да знаят къде се намират те, особено когато използват електрически превозни средства по натоварени пътни артерии.

Случаят поставя въпроси за спазването на правилата за движение, използването на предпазна екипировка и необходимостта от контрол върху рисковото поведение на пътя.

Към момента изложените обстоятелства се основават на свидетелски разказ в социалните мрежи. Няма предоставено официално потвърждение от полицията за броя на участниците, получения сигнал или предприетите действия.

Не е известно и дали във връзка със случката са установени нарушения или са наложени санкции.

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