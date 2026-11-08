Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск

Директорът на Областната дирекция на МВР в Сливен старши комисар Иван Русев отправи поздравление към служителите на полицията по повод професионалния им празник - 8 ноември. В обръщението си той изрази признателност към мъжете и жените в униформа за тяхната всеотдайност, професионализъм и готовност да поемат риск в името на обществения ред и сигурността на гражданите, съобщава БТА.

Тази година професионалният празник съвпада с отбелязването на 147 години от създаването на българската полиция.

"Близо век и половина редът в държавата, спокойствието и сигурността на гражданите, защитата на техните права и достойнство е отговорност на полицейската институция“, посочва старши комисар Русев.

В поздравлението си директорът на ОДМВР – Сливен подчертава, че полицейската професия изисква не само добра подготовка, но и постоянна морална, физическа и професионална устойчивост.

"В този празничен ден изразявам благодарността си към всички полицаи, които с делата си доказват, че да бъдеш служител на МВР е свързано с умението да поемаш отговорност и риск“, заявява той.

Русев отправя специална благодарност и към семействата на полицейските служители, които ежедневно проявяват разбиране и подкрепа заради спецификата на тяхната работа.

Според него изпълнението на служебните задължения често изисква лични лишения, а подкрепата на близките е важна част от възможността полицаите да изпълняват своя дълг.

Директорът на областната полиция отбелязва и значението на сътрудничеството между институциите за опазването на обществения ред и законността.

Той изразява признателност към прокуратурата, съда, местната и областната власт, държавните институции, неправителствените организации, медиите и гражданите за съвместната им работа с полицията в Сливен.

"Убеден съм, че постигнатите добри резултати се дължат на общите ни усилия“, посочва старши комисар Русев.

В края на обръщението си той отправя пожелание за здраве, кураж и вяра към всички служители на МВР.

"Честит празник, скъпи колеги! Нека Свети Архангел Михаил Ви закриля!“, завършва поздравлението си директорът на ОДМВР – Сливен.

Професионалният празник на българската полиция се отбелязва на 8 ноември – Архангеловден, когато служителите на МВР почитат своя небесен покровител Свети Архангел Михаил.