Шефът на НСИ: Инфлацията достигна 6,1%, транспортът поскъпва с близо 30%

Годишната инфлация в България достигна 6,1% през октомври, като най-голямо увеличение на цените се отчита в транспорта. Това заяви председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов в предаването "Събуди се" по NOVA.

По думите му статистическият институт наблюдава над 860 различни стоки и услуги, разпределени в 13 групи, като във всички тях се отчита поскъпване.

"Инфлацията, която беше отчетена в предварителната оценка за инфлацията за октомври, е 6,1%, което е висока инфлация", подчерта Атанасов.

Най-сериозно е увеличението в сферата на транспорта – с близо 30%. Председателят на НСИ обясни, че основен фактор за инфлацията са цените на горивата и зависимостта на страната от енергоизточниците.

"Въпреки голямото увеличение на горивата, което имахме през последната година, знаете, че през последния месец те се успокоиха на едно високо ниво, но поне спряха да се покачват", коментира той.

Атанасов обърна внимание и на разликите в цените между България и други европейски държави.

"Във всяка държава може да намерите нещо, което е по-евтино, отколкото в друга. Това са различни специфики", посочи той.

Според него необичайните ценови разлики могат да бъдат признак за проблеми по веригата на доставки и недостатъчно ефективно функциониране на пазара.

При хранителните продукти влияние оказват и сезонните фактори, заради които определени плодове и зеленчуци поскъпват или поевтиняват през различните периоди на годината.

Председателят на НСИ прогнозира, че през 2027 г. не се очаква голямо допълнително увеличение на инфлацията. Той отбеляза, че тенденциите при цените на енергоизточниците ще продължат да имат съществено значение за българската икономика.

Окончателните данни за инфлацията през октомври се очаква да бъдат публикувани на 16 ноември.