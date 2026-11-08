Новини
Търси
Подкаст
Общество

Шефът на НСИ: Инфлацията достигна 6,1%, транспортът поскъпва с близо 30%

Шефът на НСИ: Инфлацията достигна 6,1%, транспортът поскъпва с близо 30%
БТА

Доц. Атанас Атанасов посочи горивата като основен фактор за поскъпването, но не очаква рязко ускоряване на инфлацията през 2027 г.

Годишната инфлация в България достигна 6,1% през октомври, като най-голямо увеличение на цените се отчита в транспорта. Това заяви председателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов в предаването "Събуди се" по NOVA.

По думите му статистическият институт наблюдава над 860 различни стоки и услуги, разпределени в 13 групи, като във всички тях се отчита поскъпване.

"Инфлацията, която беше отчетена в предварителната оценка за инфлацията за октомври, е 6,1%, което е висока инфлация", подчерта Атанасов.

Най-сериозно е увеличението в сферата на транспорта – с близо 30%. Председателят на НСИ обясни, че основен фактор за инфлацията са цените на горивата и зависимостта на страната от енергоизточниците.

"Въпреки голямото увеличение на горивата, което имахме през последната година, знаете, че през последния месец те се успокоиха на едно високо ниво, но поне спряха да се покачват", коментира той.

Атанасов обърна внимание и на разликите в цените между България и други европейски държави.

"Във всяка държава може да намерите нещо, което е по-евтино, отколкото в друга. Това са различни специфики", посочи той.

Според него необичайните ценови разлики могат да бъдат признак за проблеми по веригата на доставки и недостатъчно ефективно функциониране на пазара.

При хранителните продукти влияние оказват и сезонните фактори, заради които определени плодове и зеленчуци поскъпват или поевтиняват през различните периоди на годината.

Председателят на НСИ прогнозира, че през 2027 г. не се очаква голямо допълнително увеличение на инфлацията. Той отбеляза, че тенденциите при цените на енергоизточниците ще продължат да имат съществено значение за българската икономика.

Окончателните данни за инфлацията през октомври се очаква да бъдат публикувани на 16 ноември.

Още по темата

Бюджет 2027 раздели партиите: Управляващите обещават стабилност, опозицията предупреждава за инфлация и дълг

Бюджет 2027 раздели партиите: Управляващите обещават стабилност, опозицията предупреждава за инфлация и дълг

Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

Богомил Николов, "Активни потребители": Инфлацията в България е повсеместна

Богомил Николов, "Активни потребители": Инфлацията в България е повсеместна

БНБ предупреди за ускоряване на инфлацията и рекорден дефицит по текущата сметка

БНБ предупреди за ускоряване на инфлацията и рекорден дефицит по текущата сметка

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Православната църква отбелязва Архангеловден

Православната църква отбелязва Архангеловден

Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск

Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск

Водещи

Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна

Европейската комисия потвърди: България се е присъединила към общата декларация за Украйна

  • Преди 3 минути
Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

Бой в тунела на Валенсия - Реал Мадрид, Белингам и Рюдигер раздават шамари

  • Преди 3 минути
Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"

Българка е била на метри от стрелбата в Краков: "Никога не съм очаквала подобно нещо"

  • Преди 7 минути
Маринов: Не всяка обсъждана идея е официална позиция на правителството

Маринов: Не всяка обсъждана идея е официална позиция на правителството

  • Преди 23 минути
Кирил Вълчев: На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата

Кирил Вълчев: На тези избори спечели идеята за президентство на съгласието, а не на барикадата

  • Преди 25 минути
Меси спечели „Златната обувка" в МЛС и отново влезе в историята

Меси спечели „Златната обувка" в МЛС и отново влезе в историята

  • Преди 27 минути
Българите в Западните покрайнини избират свои представители в Сърбия

Българите в Западните покрайнини избират свои представители в Сърбия

  • Преди 40 минути
Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

Защо българската полиция празнува на Архангеловден? Историята на 8 ноември

  • Преди 40 минути
Световната №1 се отказа от финалния турнир в женския тенис

Световната №1 се отказа от финалния турнир в женския тенис

  • Преди 42 минути
Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Опасни маневри по бул. "България": Очевидец разказва за десетки младежи с тротинетки

Над 75% от кипърските гърци приемат федерално обединение на острова

Над 75% от кипърските гърци приемат федерално обединение на острова

  • Преди 51 минути
Православната църква отбелязва Архангеловден

Православната църква отбелязва Архангеловден

  • Преди 1 час
Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

Борисов: Сигурността на гражданите започва със силна полиция, независима от политически натиск

  • Преди 1 час
Демерджиев: Да бъдеш полицай не е професия, а призвание

Демерджиев: Да бъдеш полицай не е професия, а призвание

  • Преди 1 час
Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск

Директорът на ОДМВР - Сливен: Зад полицейската униформа стоят отговорност и риск