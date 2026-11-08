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Край на опашките пред ТЕЛК: Документите ще се подават онлайн, изкуствен интелект ще следи за злоупотреби

Край на опашките пред ТЕЛК: Документите ще се подават онлайн, изкуствен интелект ще следи за злоупотреби
Pixabay

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за здравето, които предвиждат дигитализация на медицинската експертиза

Процедурата за получаване на решение от ТЕЛК ще бъде дигитализирана, а документите ще могат да се подават онлайн. Това предвиждат промени в Закона за здравето, които Народното събрание прие на първо четене.

Целта е да се улесни достъпът на хората с увреждания до медицинска експертиза и да се намали необходимостта от чакане пред комисиите.

Евгения Цветкова, майка на дете с аутизъм, разказва пред BTV, че първото посещение за медицинска експертиза на сина ѝ е било изключително тежко.

"Той беше много хиперактивен, не можеше да стои на едно място и самото чакане в коридора, да се стигне до момента да се влезе пред комисията, отнемаше страшно много време", споделя тя.

Законодателните промени предвиждат документите да могат да се подават не само с квалифициран електронен подпис, но и с облачен електронен подпис.

"Не само с квалифициран електронен подпис, а и с облачен електронен подпис, който може да се получи безплатно", обясни депутатът от "Демократична България" и вносител на законопроекта Александър Симидчиев.

Предвижда се информацията от подадените документи да постъпва в електронна база данни, която ще позволява и обработка с помощта на изкуствен интелект.

Системата ще подпомага откриването на съмнителни случаи и потенциални злоупотреби, но окончателните решения ще продължат да се вземат от медицинските комисии.

"За да може самите решения да бъдат градирани на такива, които са високорискови, и такива, които са обичайни или нискорискови, за да може на високорисковите да се обърне специално внимание", посочи Симидчиев.

По думите му в България има над 800 000 души с ТЕЛК решения, което според него налага по-ефективен контрол върху системата.

Депутатът изрази мнение, че част от решенията може да са получени неправомерно, като подчерта необходимостта средствата да достигат до хората, които действително се нуждаят от подкрепа.

Очаква се промените да бъдат разгледани на второ четене до края на ноември. За да влязат в сила, те трябва да бъдат окончателно приети от Народното събрание.

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