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Здравният министър: Кръв може да се дарява от всяка точка на България за пациент в друг град

Здравният министър: Кръв може да се дарява от всяка точка на България за пациент в друг град
БТА

Катя Ивкова напомни, че кръводарителските центрове нямат право да отказват на желаещите да помогнат на свои близки, независимо къде са настанени в болница

Всеки български гражданин може да дари кръв за свой близък, независимо в кой град се намира и къде е хоспитализиран пациентът. Това припомни министърът на здравеопазването Катя Ивкова, цитирана от БТА.

Кръводарителските центрове нямат право да отказват кръводаряване за пациент, настанен в лечебно заведение в друг град, подчерта министърът.

Тя даде пример със случай от последните дни, при който жители на Варна пожелали да дарят кръв за свои близки, лекувани в София. След намесата на Националния център по трансфузионна хематология е осъществена необходимата координация между лечебните заведения.

Ивкова направи изявлението по време на кръводарителска акция в столичната УМБАЛ "Св. Иван Рилски". В инициативата се включиха и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, директорът на СДВР Николай Пелтеков, директорът на болницата доц. Николай Стоилов и служители на столичната полиция.

След като дариха кръв, двамата министри получиха почетни грамоти.

Акцията се организира със съдействието на Националния център по трансфузионна хематология и има за цел да насърчи доброволното кръводаряване.

Преди инициативата Ивкова и Демерджиев коментираха и плановете за оборудване на полицейските патрулни автомобили с дефибрилатори, както и последните акции на органите на реда.

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