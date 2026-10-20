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Ивкова: Предстои разработването на ефективна система за оценка на качеството на медицинските грижи

Ивкова: Предстои разработването на ефективна система за оценка на качеството на медицинските грижи
БТА

По думите й тази система засега няма да е свързана с финансирането на лечебните заведения

Предстои разработването на ефективна система за оценка на качеството на медицинските грижи, която ще бъде част от дигитализацията и надграждането на Националната здравнооинформационна система, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова в поздравлението си към присъстващите на форума "Лекарите, на които вярваме", организиран от "24 часа".

По думите й тази система засега няма да е свързана с финансирането на лечебните заведения, а ще бъде показател как може да бъдат коригирани дефицити, така че да се надграждат предоставените медицински грижи и качеството им, предава БТА.

Имате уникална възможност да се учите от медицински специалисти на световна величина, да черпите от тях тайната на медицинската професия, обърна се министър Катя Ивкова и към младите лекари.

Наясно сме със справедливите искания на младите лекари и работим усилено за удовлетворяване на тези искания, но от тях ние ще очакваме високо качество в грижата за пациентите, надграждане на знания и умения, каза още тя.

Преди началото на форума министър Ивкова каза пред журналисти, че предложения за нормативни промени предвиждат специализантите по държавна поръчка да получават 1550 евро възнаграждение.   

Гостите и отличените лекари бяха поздравени и от премиера Румен Радев.

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