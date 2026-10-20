Димана Драмова е българският кандидат за член на Комисията по международно право на ООН

Българският кандидат за член на Комисията по международно право на Организацията на обединените нации (ООН) за мандат 2028-2032 г. е д-р Димана Драмова, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР).

Заместник-министърът на външните работи Христо Дикански представи официално кандидатурата на д-р Димана Драмова пред ръководителите на дипломатическите мисии на държавите членки на ООН в София, посочиха от министерството.

Номинацията на д-р Драмова от българското правителство е израз на последователния ангажимент на страната ни към укрепването на международния правов ред и към прогресивното развитие и кодификацията на международното право, добавиха от МВнР.

В обръщението си към дипломатическия корпус заместник-министър Дикански изрази увереност, че съчетанието на практически опит и академична работа ще бъде солидна основа за приноса на д-р Драмова към дейността на Комисията.

Д-р Драмова е юрист с призната компетентност в областта на международното право и над двадесет години професионален опит в българската дипломатическа служба. Наред с това тя осъществява научноизследователска и преподавателска дейност и е автор на публикации в областта на международното право, се посочва също в съобщението, публикувано от министерството.

Официалното представяне е част от кампанията за осигуряване на подкрепа за българската кандидатура. Изборите за членове на Комисията ще се проведат през 2027 г. в рамките на Осемдесет и втората сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, уточняват от МВнР.