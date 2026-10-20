"Да си забиеш главата в пясъка": Граждани излязоха на протест срещу властта

Недоволни граждани се събраха тази вечер в знак на протест срещу правителството, който се проведе в центъра на столицата. Протестиращите срещу управлението на премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова започнаха да се събират около 18:30 часа на площад "Независимост" в София.

Демонстрацията е организирана под надслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" - изолация!".

„Не сме доволни от политиката на Радев и Йотова. Смятаме, че посоката, в която водят държавата, е проруска. Изказването на Йотова в ООН бе разграничено от европейската позиция. Радев не иска да даде атрибуция на атаката на Русия в Черно море“, заяви един от протестиращите пред Таралеж.

Според друг гражданин протестът е срещу „отказа на управляващата партия и прикачения към тази партия президент да разпознаят заплахата от големия брат“.

„Надявахме се да се разгради модела Борисов-Пеевски, но те си създават собствена олигархия“, пък заяви друг от протестиращите. Икономическата политика също бе изтъкната като аргумент за общественото недоволство.

„Да си забиеш главата в пясъка не е успешен начин да защитиш държата си“, пък коментира пред камерата ни друг от събралите се в центъра на София граждани.

Какво още казаха събралите се протестиращи, вижте във видеото.

Правителството не прави необходимото, за да защити българските интереси в сферата на отбраната и външната политика. Това заяви бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев пред Таралеж. Експертът и политик също бе на протеста в триъгълника на властта. По всички видими действия и декларации властимащите се интерсуват повече от това какъв ще е резултатът на изборите, отколкото да гарантират националната ни сигурност, коментира Тагарев. По думите му правителството борави с „кухи лозунги, които нищо не означават“.

Журналистът Георги Ангелов пък заяви, че "протестирам срещу този ужасен тандем Радев – Йотова“.