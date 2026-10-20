Георги Ангелов пред Таралеж: Няма точка, по която правителството да не се проваля

Протестирам срещу „този ужасен тандем Радев – Йотова“. Това заяви пред Таралеж журналистът Георги Ангелов по повод поредния протест срещу властта, който тази вечер се провежда в столицата.

В отговор на въпрос дали правителството се проваля по отношение на външната политика на България и дали има заплаха за националната сигурност на фона на атаките срещу кораби в Черно море, Ангелов посочи, че се проваля не само по отношение на външната политика, а по всяка точка.

За мен е много по-лесно да кажа по коя точка не се проваля, няма такава. По отношение на външната политика е много лошо това, което правим. Жалко е да ни вържат за Евразийската ос – Русия, Китай. Както виждате изведнъж станахме много близки с Китай. Всички знаете каква заплаха идва от там. Най-вече е лошо обвързването с Русия, посочи журналистът

"Те наричат инциденти случващото се в Черно море, аз го наричам война срещу чужди кораби в близост до българските брегове, това е нещо ужасяващо", каза той, като добави, че някой ни тласка към война.

В отговор на въпрос дали според журналиста има политическа намеса по отношение на отстраняването му като водещ на предаването „История БГ“ по БНТ, Ангелов каза, че така смята.

Той добави, че не може да каже имена, защото „трябва да го докаже“.

Аз няма как да го докажа, но го знам, каза Ангелов.