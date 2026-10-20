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Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Те настояват за изпълнение на предизборните обещания

Студенти по медицина и млади лекари тази вечер излязоха на протест пред министерството на здравеопазването.

Те настояват за изпълнение на предизборните обещания и конкретни действия за подобряване на условията за специализация и работа в здравната система.

Създаването на работещ портал за специализации, въвеждането на електронни книжки на специализантите и реформи, които да гарантират достойно възнаграждение за труда им, са сред основните искания на протестиращите.

Те настояват и за промени в здравеопазването, които да позволят на пациентите да доплащат по-малко за медицинска грижа.

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