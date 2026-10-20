Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство
Те настояват за изпълнение на предизборните обещания
Студенти по медицина и млади лекари тази вечер излязоха на протест пред министерството на здравеопазването.
Те настояват за изпълнение на предизборните обещания и конкретни действия за подобряване на условията за специализация и работа в здравната система.
Създаването на работещ портал за специализации, въвеждането на електронни книжки на специализантите и реформи, които да гарантират достойно възнаграждение за труда им, са сред основните искания на протестиращите.
Те настояват и за промени в здравеопазването, които да позволят на пациентите да доплащат по-малко за медицинска грижа.