Младите лекари поканиха кандидатите за президент на протеста си - "Заемете позиция"

Инициативен комитет "Бъдеще в България" изпрати покана към всички кандидат-президентски двойки да присъстват на предстоящия им протест и да заемат официална позиция по отношение на кризата в здравеопазването.

"Уважаеми госпожи и господа, Инициативен комитет „Бъдеще в България" организира протест на 20 октомври (вторник) от 18:00 ч. пред Министерството на здравеопазването в град София. Протестът е в защита на българското здравеопазване и на хората, които го крепят: лекари, медицински сестри, лекарски асистенти, лаборанти, акушерки и други медицински специалисти. Състоянието на системата засяга всеки български гражданин, а решенията за нейното бъдеще ще зависят и от следващия държавен глава", поясниха организаторите на демонстрацията.

"Тъй като сме в разгара на предизборната кампания, Ви каним официално да заемете позиция по въпроса. Най-важното за един президент е да чува проблемите и да бъде гласът на народа".

И допълват:

"Присъствието Ви на протеста ще бъде силен знак за протестиращите, че Вие подкрепяте каузата ни и чувате проблемите, които поставяме, както и решенията, които предлагаме. Освен присъствието Ви за нас е важно да разберем и как мислите да помогнете за решаването на проблемите в здравеопазването, ако бъдете избрани, за което ще се радваме да получим публична позиция по темата, която ще разпространим чрез нашите канали. Липсата на позиция също е позиция", написаха още от ИК "Бъдеще в България", призовавайки кандидатите да изпратят позициите си.