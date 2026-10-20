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Русия нанесе удари по товарни кораби в украинско пристанище

Русия нанесе удари по товарни кораби в украинско пристанище
АП/БТА

Москва е атакувала и два логистични центъра във Волинска област и в град Хмелницки

Руските въоръжени сили нанесоха масирани удари по три товарни кораба в украинското пристанище Рени и по още два товарни кораба, плаващи в посока Одеса, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс. В официалното изявление се посочва, че Москва е атакувала и два логистични центъра във Волинска област и в град Хмелницки, като от руска страна се твърди, че всички кораби и бази са били използвани за военни цели.

Поредната вълна от въздушни атаки доведе до нови жертви и разрушения от двете страни на фронта през днешния ден. От здравната служба на Киевската градска държавна администрация, цитирани от Укринформ, съобщиха, че един цивилен е загинал, а седем възрастни граждани са били ранени при удари в Киев. Кметът Виталий Кличко уточни, че пострадалите са вследствие на паднал вражески дрон край бензиностанция на границата с Киевска област, като същевременно отломки са поразили и лечебно заведение в западната част на столицата. Петима от ранените са настанени в болница в средно тежко състояние.

В същия ден конфликтът взе жертви и на изток, където двама цивилни загинаха, а осем бяха ранени при украински удари в контролираната от Русия Луганска област. Назначеният от Москва губернатор Леонид Пасечник съобщи в Телеграм, че атаките на украинската армия са били насочени срещу местни общини. Агенция Ройтерс, която разпространи информацията заедно с ТАСС, изрично отбелязва, че към момента руските данни не могат да бъдат потвърдени по независим път.

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