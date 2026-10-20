Премиерите на ЕС се събират извънредно в края на ноември

Европейските лидери се среща извънредно в края на ноември, стана ясно след разпространено съобщение до базираните в Брюксел кореспонденти. Засега от Европейския съвет не са обявили конкретен дневен ред.

Премиерите ще заседават на 26 и 27 ноември като неофициално се спрягат горещи теми от икономическия дневен ред на Европейския съюз. Такива само за последните няколко дни след провеждането на редовното октомврийско заседание са няколко – многогодишната финансова рамка на блока, информацията за икономическите енергийни совалки между Русия и САЩ, както и сигурността в Черно море.

Последната тема е обект на широка дискусия и в Европейския парламент по време на октомврийската сесия. На дневен ред идва разглеждане на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

За какво ще си говорят лидерите на общността ще стане ясно, едва когато председателят на Европейския съвет изпрати традиционното си писмо-покана до министър-председателите и до базираните в Брюксел кореспонденти.

Със сигурност една от темите е за дългосрочния бюджет след 2027 година и приетата частично отчасти позиция на Съвета по отношение на селскостопанските пазари. Според предложената рамка за следващия дългосрочен бюджет на ЕС, съществуващите фондове на ЕС, включително подкрепата за общата селскостопанска политика (CAP), ще бъдат обединени в нов фонд (NRPF), за който всяка държава членка ще подготви единен цялостен план, който да замени настоящите отделни планове и програми за кохезия, земеделие, рибарство, миграция и сигурност, както и социалния климатичен фонд.

Постигането на споразумение преди края на 2026 г. би позволило законодателните актове да бъдат приети през 2027 г., което е необходимо, за да се гарантира, че финансирането от ЕС ще достигне до бенефициерите без прекъсване през януари 2028 г., гласи една от разпоредбите в заключенията на октомврийския Европейски съвет.

Специално за „Таралеж“ от Брюксел, Апостол Апостолов