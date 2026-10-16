Радев от Брюксел: Охраната на външните граници на ЕС е ключова за сигурността на Европа

"Засилването на охраната на външните граници на Европейския съюз е от ключово значение за сигурността на Европа и изисква солидарност и подкрепа за държавите членки, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция".

Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на работната среща, посветена на миграцията, съобщиха от правителствената пресслужба. По думите на премиера устойчивите резултати в противодействието на нелегалната миграция изискват не само ефективен граничен контрол, но и тясно сътрудничество със страните, от които пристигат мигрантите.

Радев акцентира и върху необходимостта от усъвършенстване на механизмите за връщане на хората, които нямат право да останат на територията на Европейския съюз, в държавите им на произход.

Вчера, 15 октомври, в Брюксел започна редовното заседание на Европейския съвет, което продължава и днес. Освен миграционната политика европейските лидери обсъждат конкурентоспособността на европейската икономика, цените на енергията, войната в Украйна, ситуацията в Близкия изток, европейската отбрана и сигурност, както и бъдещото разширяване на Съюза.

Миграцията остава сред чувствителните въпроси за държавите членки, особено за тези, които се намират по основните маршрути за нелегално преминаване на европейските граници. В тази връзка България поставя акцент върху необходимостта от общоевропейски подход, при който отговорността за охраната на границите и управлението на миграционните потоци се споделя между всички държави членки.

Според позицията на българския премиер ефективната защита на външните граници е важна не само за държавите, които непосредствено се сблъскват с миграционен натиск, но и за сигурността на целия Европейски съюз.

Дискусията в Брюксел се провежда на фона на предприетите от европейските институции стъпки за по-ефективно управление на миграцията.

На 1 октомври Съветът на ЕС даде окончателно одобрение на нови правила, насочени към подобряване на процедурите за връщане на граждани на трети държави, които нямат право да пребивават в Съюза. Целта е механизмите за връщане да станат по-ефективни и да се увеличи броят на изпълнените решения.

Този въпрос е пряко свързан с позицията на България за усъвършенстване на процедурите и по-тясно сътрудничество със страните на произход на мигрантите. За да бъдат устойчиви резултатите, е необходимо европейските държави да работят съвместно с партньорите си извън ЕС, както и да разполагат с ефективни механизми за установяване на самоличността и връщане на хората, които нямат право да останат на тяхна територия.

По време на срещата Румен Радев подчерта, че държавите, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция, се нуждаят от подкрепата на останалите членки на Съюза.

България е сред държавите по външните граници на ЕС и участва в усилията за ограничаване на нелегалното преминаване и за укрепване на граничната сигурност. Позицията на правителството е, че справянето с миграционните предизвикателства изисква съчетаване на ефективен контрол, международно сътрудничество и работещи процедури за връщане.

Очаква се темата да остане част от дискусиите между европейските лидери в рамките на заседанието на Европейския съвет в Брюксел. В дневния ред са включени и други въпроси, свързани със сигурността и стабилността на Европа.