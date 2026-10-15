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Румен Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет в Брюксел

Румен Радев ще участва в заседанието на Европейския съвет в Брюксел
БТА

Европейските лидери ще обсъдят предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, цените на енергията

Министър-председателят Румен Радев ще участва в редовното заседание на Европейския съвет, което ще се състои днес и утре, 15 и 16 октомври, в Брюксел, съобщиха от правителствената пресслужба.

Европейските лидери ще обсъдят предизвикателствата пред европейската конкурентоспособност, цените на енергията, Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г., войната в Украйна, миграцията, разширяването на ЕС и ситуацията в Близкия изток, съобщиха от Министерския съвет.

В рамките на заседанието Радев ще участва в среща на групата „Приятели на кохезията“, както и в прегледа на актуалното състояние на изпълнението на пътната карта „Една Европа, един пазар“.

В програмата на премиера са предвидени и други срещи с европейските държавни и правителствени ръководители.

Европейският съвет ще обсъди състоянието на икономиката, разширяването на ЕС, подкрепата за Украйна, хибридните действия на Русия, миграцията, както и обстановката в Близкия изток, се казва в писмото на председателя Антонио Коща до участниците в предстоящото заседание.

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