Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Води се разследване. То е изключително интензивно. Призовавам председателят на ДАНС да не разкрива подробности от разследването. Това заяви премиерът Румен Радев в Народното събрание в отговор на въпрос от депутата Божидар Божанов за запалени антени на Starlink в близост до София.

Въпрос на съвсем малко време е да бъде приключена с успех тази операция по изясняване на истината. Работим с партньорски служби, уточни премиерът.

Таралеж припомня - преди дни Ивайло Мирчев съобщи, че в секретен обект около София са подпалени умишлено 11 антени за комуникация със Starlink (комуникационната система на SpaceX)