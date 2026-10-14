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Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности

Румен Радев за Starlink: Води се разследване, няма да разкриваме подробности
Снимка: БТА

Работим с партньорски служби, уточни премиерът

Води се разследване. То е изключително интензивно. Призовавам председателят на ДАНС да не разкрива подробности от разследването. Това заяви премиерът Румен Радев в Народното събрание в отговор на въпрос от депутата Божидар Божанов за запалени антени на Starlink в близост до София.

Въпрос на съвсем малко време е да бъде приключена с успех тази операция по изясняване на истината. Работим с партньорски служби, уточни премиерът.

Таралеж припомня - преди дни Ивайло Мирчев съобщи, че в секретен обект около София са подпалени умишлено 11 антени за комуникация със Starlink (комуникационната система на SpaceX)

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