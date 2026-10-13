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Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети

Украйна не е била предупредена за руската атака с балистични ракети
АР/БТА

Това заяви украинският президент Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев не е получил предварително предупреждение от международните си партньори за руската атака с пет балистични ракети срещу украинската столица. Това съобщи той в публикация във Фейсбук, цитирана от Укринформ.

По думите му ракетите са поразили гражданска инфраструктура в Киев. Зеленски подчерта, че своевременното предоставяне на разузнавателна информация за изстрелването на руски балистични ракети е от ключово значение за спасяването на човешки животи.

„За съжаление, партньорите ни не ни предупредиха за тази атака. Информацията за изстрелването на руски балистични ракети помага за спасяването на човешки живот. Предупрежденията за такива удари са изключително важни за предотвратяването на жертви“, заяви украинският президент.

Зеленски съобщи още, че от вечерта до момента Русия е атакувала Украйна с над 100 различни оръжия, сред които реактивни дронове, дронове камикадзе и балистични ракети. Значителна част от тях са били прехванати от украинската противовъздушна отбрана, но някои са достигнали целите си.

При руския удар по Харков е била поразена жилищна сграда, като четирима души са загинали. Спасителните екипи са работили почти цяла нощ по издирването и спасяването на пострадали.

По данни на Зеленски 41 души са били ранени в Харков само в рамките на една вечер.

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