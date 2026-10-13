Сирски: Украйна спря руското настъпление, загубите на Москва са многократно по-високи

Украйна е успяла да стабилизира фронтовата линия и да ограничи способността на руската армия да напредва, заяви бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили генерал Олександър Сирски в интервю за Би Би Си.

В първото си интервю след отстраняването му от поста през лятото Сирски коментира хода на войната, загубите на двете страни и причините за разногласията с бившия министър на отбраната Михайло Федоров. Той отхвърли и критиките, че подходът му към военното командване е остарял и не отговаря на технологичните промени на бойното поле.

Сирски твърди, че руските загуби са значително по-големи

Според генерала общите загуби на Русия във войната са шест пъти по-високи от украинските. Ако се броят само загиналите военнослужещи, разликата може да достигне 11 пъти, твърди той.

Нито Москва, нито Киев публикуват редовно пълни официални данни за броя на загиналите си военни, поради което посочените съотношения не могат да бъдат независимо потвърдени.

Британското разузнаване оценява броя на руските военнослужещи, загинали от началото на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г., на около половин милион. Базираният в САЩ Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) оценява украинските военни загуби на до 150 000 загинали към юни 2026 г.

Сирски свързва разликата в загубите с промяната в характера на бойните действия, използването на безпилотни системи и стратегията на украинската армия да атакува уязвимите участъци от руските позиции, като същевременно ограничава настъплението в останалите направления.

По думите му през първите шест месеца на 2026 г. Русия е завзела общо 61 квадратни километра украинска територия. Той определя това като признак за стабилизиране на фронта.

Институтът за изследване на войната (ISW) също отчита подобна тенденция, като според негов анализ през септември 2026 г. руските сили са загубили повече територия, отколкото са успели да завземат.

Разногласията, довели до отстраняването му

Сирски беше назначен за главнокомандващ през 2024 г. Преди това получи признание за отбраната на Киев в началото на руското нахлуване през 2022 г., както и за украинската контраофанзива в района на Харков през есента на същата година.

Отстраняването му през лятото на 2026 г. последва период на напрежение около управлението и модернизацията на украинската армия. Сред основните му критици беше тогавашният министър на отбраната Михайло Федоров, който настояваше за по-бързо приспособяване към технологичните промени във войната.

В интервюто Сирски потвърди, че е имал разногласия с Федоров, когото обвини, че не е отчитал достатъчно нуждите на армията при разпределението на военните доставки.

Според генерала приоритетът, даден на безпилотните летателни апарати, е създал недостиг на друго необходимо оборудване, включително безпилотни наземни машини, пикапи и мотоциклети. Той заяви, че дори доставките на дронове са покривали едва около половината от потребностите на армията.

Федоров е известен с инициативите си в областта на цифровизацията и военните технологии. Поддръжниците на този подход го разглеждаха като необходима стъпка към модернизиране на украинските въоръжени сили, докато критиците на Сирски поставяха под въпрос способността му да ръководи подобна трансформация.

Генералът отхвърли тези оценки. По думите му именно по време на неговото командване използването на дронове се е разширило значително, включително при удари на повече от 2000 километра зад руските линии. Той посочи, че Украйна е създала отделни Сили за безпилотни системи и заяви, че дроновете вече причиняват около 80% от руските загуби.

Отстъпленията и критиките към командването

Въпреки технологичния напредък украинските сили претърпяха отстъпления в редица ключови райони, включително Авдеевка, Вугледар и района около Покровск.

Войници, служили под командването на Сирски, са заявявали пред Би Би Си, че са получавали заповеди да задържат позициите си дори когато рискът от обкръжение е бил голям. Според техните разкази разрешението за отстъпление понякога е идвало твърде късно, което е увеличавало загубите.

Сирски не отрече, че подобни ситуации са възниквали, но подчерта, че украинската армия се изправя срещу противник със значително по-големи ресурси.

Той посочи, че през 2025 г. Русия е имала 18 пъти повече самолети и авиобомби в сравнение с Украйна. По думите му руските сили са разполагали и с два пъти и половина повече артилерийски оръдия и снаряди. Освен това Москва разполага с потенциал за мобилизиране на около четири милиона военно обучени мъже, твърди генералът.

Защо Украйна предприе операцията в Курск

Една от най-обсъжданите операции под командването на Сирски беше навлизането на украински сили в руската Курска област през август 2024 г. Операцията приключи с отстъпление през пролетта на 2025 г., което някои украински военнослужещи определиха като катастрофално.

Сирски продължава да защитава решението за настъплението. Според него през лятото на 2024 г. руските сили са разполагали с до шест пъти повече войници от украинските в основните направления на фронта.

Той заяви, че операцията в Курск е нарушила руските планове, принудила е Москва да пренасочи войски и е дала възможност на украинските бригади на изток и юг да възстановят силите си.

Предупреждение към европейските съюзници

В интервюто Сирски отправи предупреждение към европейските държави, които смятат, че руските териториални амбиции ще останат ограничени до Украйна. Той призова съюзниците на Киев да започнат подготовка за евентуален конфликт и да не разчитат на предположението, че подобна война няма да се случи.

Генералът очаква технологиите да играят все по-голяма роля в бъдещите военни действия. Според него използването на роботи, автоматизирани системи и изкуствен интелект ще се разширява, включително чрез интегрирането на системи за управление с изкуствен интелект в конвенционалното въоръжение.

Русия и Украйна вече разработват системи за активна защита на бронираните машини, които могат да повишат ефективността и оцеляването им на бойното поле.

Въпреки нарастващата автоматизация Сирски смята, че човешкият фактор ще остане решаващ, тъй като хората ще продължат да контролират и управляват новите военни технологии.