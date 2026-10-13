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Украйна обвини Русия за новите атаки по кораби край българския бряг

Украйна обвини Русия за новите атаки по кораби край българския бряг
AP/БТА

Сибига отправи призив партньорите на Киев да засилят натиска върху Русия.

Украинският външен министър Андрий Сибига обвини Русия за поредните две атаки срещу търговски кораби в Изключителната икономическа зона на България в Черно море.  

В публикация социалната мрежа Екс той отправи призив партньорите на Киев да засилят натиска върху Русия.

По думите на Сибига поредната атака на Русия срещу търговски плавателни съдове близо до териториалните води на България, при която пострадаха граждани на Украйна и Азербайджан, за пореден път демонстрира умишленото пренебрежение на Москва към живота на цивилните и към сигурността на корабоплаването в Черно море.

"Призоваваме партньорите си да засилят натиска върху Русия, да разширят санкциите и да предприемат решителни действия, за да я държат отговорна и да защитят свободата на корабоплаването. Черно море е от жизненоважно значение за глобалната продоволствена сигурност. Русия го атакува, за да превърне глада в оръжие и да държи света като заложник. На това трябва да се отговори с твърдост", посочи Сибига.

 

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