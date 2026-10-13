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Радев след поредната атака в Черно море: Ще извикаме руския посланик за разговор

Радев след поредната атака в Черно море: Ще извикаме руския посланик за разговор
БТА

„Това е недопустимо. Това е поредната атака в непосредствена близост до териториалните води на България“, заяви още премиерът

"България проведе спасителна операция за евакуацията на 15 моряци от атакувания в Черно море кораб „Челси 3“. Петима от тях са получили наранявания и са им оказани медицински грижи във Варна".

Това съобщи премиерът Румен Радев в извънредно изявление от Министерски съвет. Сигналът за бедстващия кораб е получен около 1:30 ч. Корабът се е намирал на 18 морски мили източно от Бяла, когато екипажът съобщил, че плавателният съд е бил поразен от три въздушни дрона в района на палубата и борда. Екипаж на „Гранична полиция“ е реагирал на сигнала и е спасил всички 15 души на борда – седем украински и осем азербайджански граждани. Моряците са откарани на пристанището във Варна. Корабът „Челси 3“ плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и е украинска собственост.

„Това е недопустимо. Това е поредната атака в непосредствена близост до териториалните води на България“, заяви още премиерът.

По думите му българските постоянни представители в НАТО и Европейския съюз са уведомени за случилото се.

"Ще разговарям и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. България ще продължи да търси съдействие за разследването на атаките срещу плавателните съдове, така че да бъде установен произходът на дроновете".

Премиерът подчерта необходимостта от по-добро наблюдение на въздушното и морското пространство, както и от подобряване на способностите за реакция. Румен Радев заяви, че към момента няма категорични доказателства, които да позволят да бъде посочена конкретна страна като отговорна за атаките. По думите му обаче логиката сочи, че от случващото се има полза Руската федерация.

"Руският посланик Елеонора Митрофанова ще бъде поканена на разговор".

По време на изявлението е постъпила и нова информация за друг кораб, атакуван на около 17 морски мили източно от Крапец. По първоначални данни плавателният съд е потънал, а един от членовете на екипажа е бил спасен. Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

Корабът „Челси 3“ е ударен от въздушен дрон на около 15 мили от Бяла, съобщиха по-рано от пресцентъра на Областната администрация във Варна.

Плавателният съд е с лек крен. Екипажът от 15 души е евакуиран. Моряците са докарани до Варна с катер на „Гранична полиция“. По първоначални данни няма пострадали.

Инцидентът е станал около 2:00 ч. след полунощ. Корабът плава под малтийски флаг. Той е изпълнявал рейс от Турция към Молдова. 

Очаква се компетентните институции да предоставят допълнителна информация.

Припомняме, че на 6 октомври два кораба бяха атакувани с морски въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, а президентът Илияна Йотова свика КСНС.

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