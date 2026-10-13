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Нова атака в Черно море - капитан Васил Данов призова за активиране на член 4 от НАТО

Нова атака в Черно море - капитан Васил Данов призова за активиране на член 4 от НАТО

Нов кораб под малтийски флаг е бил ударен в Черно море, на около 12 морски мили от брега край Бяла в изключителната икономическа зона на България, стана ясно по-рано днес

Нова атака с дрон срещу търговски кораб е била извършена през нощта в Черно море. По първоначална информация плавателният съд „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, е бил поразен на около 15 морски мили от Бяла. Съобщава се за двама леко пострадали моряци, като първоначално разпространените данни са били за 12 пострадали.

„Териториалното море е на 12 морски мили от бреговата ивица. Това, което се намира отвъд него, попада в прилежащата зона, която също е в оперативната зона на българските Военноморски сили“, обясни капитан Васил Данов пред НОВА ТВ.

По думите му българските военноморски сили разполагат със система за контрол на корабоплаването и наблюдение на морската граница, известна като „ЕКРАН“. Тя е модернизирана многократно от 2011 г. насам и е разработвана с помощта на Съединените щати. Според Данов системата би трябвало да предоставя подробна информация за движението на плавателните съдове и за местоположението им. Той обаче направи разграничение между наблюдението на корабоплаването и възможността за откриване на дронове, които могат да атакуват плавателни съдове.

„Българската държава не разполага със система, която да следи въздушното пространство и появата и ударите с дронове. Проблемът не е само в конкретния инцидент, а в липсата на цялостна система за противодействие на подобни заплахи".

По думите му необходимостта от такива способности се обсъжда от години, но страната все още трябва да развива техническите си възможности и взаимодействието със съюзниците. Данов смята, че България трябва да потърси спешни консултации в рамките на НАТО по член 4 от Северноатлантическия договор.

"Този механизъм позволява на съюзниците да проведат консултации, когато според някоя от страните е застрашена нейната териториална цялост, политическа независимост или сигурност. Подобни консултации биха могли да помогнат за намирането на решения и за осигуряването на необходимата техника за защита на българското въздушно и морско пространство".

Една от съществените разлики между настоящия случай и предишните атаки срещу кораби в Черно море е местоположението на инцидента.

„На 70 мили, в изключителната икономическа зона, не сме длъжни да пазим чужди кораби по същия начин. Тук вече става дума за прилежащата зона, която е много по-близо до нашия бряг“.

Капитан Васил Данов подчерта, че близостта до българското крайбрежие поставя въпроса за готовността на националните институции да реагират при подобни ситуации. В същото време следва да се прави разграничение между териториалното море и прилежащата зона, тъй като те имат различен правен статут. Самият факт, че атака е извършена в близост до българските териториални води, не означава автоматично, че е налице нападение срещу територията на България или на НАТО.

По думите на Данов търговските кораби, които плават по западната част на Черно море, често пътуват към или от украински пристанища. Той смята, че придвижването им близо до българското и румънското крайбрежие е свързано с опит да намалят риска от атаки. Според неговата оценка ударът срещу „Челси 3“ може да е част от действията срещу корабоплаването, свързано с Украйна, и от усилията да бъдат затруднени украинските доставки и търговия. Към момента обаче тези твърдения за конкретния инцидент не са потвърдени с официални данни за извършителя и обстоятелствата около атаката.

Капитан Васил Данов призова за по-активни действия от страна на българските институции и за укрепване на националните отбранителни способности. Той постави акцент и върху член 3 от Северноатлантическия договор, който задължава всяка страна членка да поддържа и развива собствените си способности за отбрана, включително чрез изграждане на необходимия капацитет за противодействие на заплахи. Според Данов България трябва да предприеме конкретни стъпки за подобряване на наблюдението и защитата на въздушното и морското си пространство, както и да потърси техническа и експертна подкрепа от съюзниците.

Той призова и за дипломатическа реакция спрямо Русия, като заяви, че според него Москва носи отговорност за атаките срещу корабоплаването, свързано с Украйна. 

Корабът „Челси 3“ е ударен от въздушен дрон на около 15 мили от Бяла, съобщиха по-рано от пресцентъра на Областната администрация във Варна.

Плавателният съд е с лек крен. Екипажът от 15 души е евакуиран. Моряците са докарани до Варна с катер на „Гранична полиция“. По първоначални данни няма пострадали.

Инцидентът е станал около 2:00 ч. след полунощ. Корабът плава под малтийски флаг. Той е изпълнявал рейс от Турция към Молдова. 

Очаква се компетентните институции да предоставят допълнителна информация.

Припомняме, че на 6 октомври два кораба бяха атакувани с морски въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море, а президентът Илияна Йотова свика КСНС.

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