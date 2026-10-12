Илияна Йотова: Още не знаем чии са дроновете, ударили корабите в нашата ИИЗ

Още не знаем чии са дроновете, ударили корабите в нашата ИИЗ. Още чакаме доказателства, чакаме анализи. Това заяви президентът Илияна Йотова пред БТВ по повод ударените два кораба в българската Изключителна икономическа зона.

Тя изтъкна, че от Европейската морска агенция сме поискали подводен дрон, който да изследва ситуацията.

Тя повтори, че когато има доказателства, ще се предприемат нужните мерки. Ще има нота и дипломатически преговори с партньорите по случая - нарушение на международното право, каза Йотова.

По думите ѝ член 4 на НАТО не дава възможности за преговори. "Всички на засаданието на КСНС бяха категорични, че няма как да активираме чл. 4. Трябва да сме внимателни да не девалвира самият текст. Много зачестиха тези нападения на кораби в Черно море", каза президентът.

България участва абсолютно активно във всички формати на нашите партньори, за да бъде гарантирана сигурността в в Черно море. Това включва ЕС, НАТО, даже и ООН, уточни тя.

"От ЕС поискахме по-точна стратегия за Черно море, засилване на координационния център, който ще се изгражда във Варна и в Констанца, по-голяма конкретика на Черноморския хъб и най-вече - това, което поискахме, е да имаме възможността всяка една минута, когато е необходимо, да имаме достъп до системите за наблюдение на ЕС и на програмата "Коперник", заяви Илияна Йотова.