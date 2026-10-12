Новини
Търси
Подкаст
Политика

Илияна Йотова: Още не знаем чии са дроновете, ударили корабите в нашата ИИЗ

Илияна Йотова: Още не знаем чии са дроновете, ударили корабите в нашата ИИЗ
Снимка: БТА

Тя обеща да има нота и дипломатически преговори с партньорите по случая

Още не знаем чии са дроновете, ударили корабите в нашата ИИЗ. Още чакаме доказателства, чакаме анализи. Това заяви президентът Илияна Йотова пред БТВ по повод ударените два кораба в българската Изключителна икономическа зона.

Тя изтъкна, че от Европейската морска агенция сме поискали подводен дрон, който да изследва ситуацията.

Тя повтори, че когато има доказателства, ще се предприемат нужните мерки. Ще има нота и дипломатически преговори с партньорите по случая - нарушение на международното право, каза Йотова.

По думите ѝ член 4 на НАТО не дава възможности за преговори. "Всички на засаданието на КСНС бяха категорични, че няма как да активираме чл. 4. Трябва да сме внимателни да не девалвира самият текст. Много зачестиха тези нападения на кораби в Черно море", каза президентът.

България участва абсолютно активно във всички формати на нашите партньори, за да бъде гарантирана сигурността в в Черно море. Това включва ЕС, НАТО, даже и ООН, уточни тя.

"От ЕС поискахме по-точна стратегия за Черно море, засилване на координационния център, който ще се изгражда във Варна и в Констанца, по-голяма конкретика на Черноморския хъб и най-вече - това, което поискахме, е да имаме възможността всяка една минута, когато е необходимо, да имаме достъп до системите за наблюдение на ЕС и на програмата "Коперник", заяви Илияна Йотова.

Още по темата

Кап. Тодор Георгиев: Черно море се превръща в мъртва зона, търговията е спряла

Кап. Тодор Георгиев: Черно море се превръща в мъртва зона, търговията е спряла

Зърнопроизводители предупреждават: Блокада на Черно море ще е трагедия за българското земеделие

Зърнопроизводители предупреждават: Блокада на Черно море ще е трагедия за българското земеделие

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Задава се енергийна криза, предрече Йотова след "Дизеловата сделка" на САЩ и Русия

Задава се енергийна криза, предрече Йотова след "Дизеловата сделка" на САЩ и Русия

Илияна Йотова: Коалицията на желаещите се ограничи до изпращане на войски след мир в Украйна

Илияна Йотова: Коалицията на желаещите се ограничи до изпращане на войски след мир в Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Димитър Стоянов: Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море

Димитър Стоянов: Не се предвиждат нови операции в района на атакуваните два кораба в Черно море

Илияна Йотова за Ива Михайлова: Писах на г-жа Силяновска, тя не ми отговори

Илияна Йотова за Ива Михайлова: Писах на г-жа Силяновска, тя не ми отговори

Илияна Йотова: Мир на цената на капитулация на Украйна, не е приемлив

Илияна Йотова: Мир на цената на капитулация на Украйна, не е приемлив

Водещи

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

Операция "Прометей": Цигари за 1,6 млн. евро били скрити зад корнфлейкс и кадаиф

  • Преди 2 минути
14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

14-годишен ученик е задържан във Франция след стрелба в училище

  • Преди 6 минути
Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Тристранката не постигна съгласие по предложения за промени в Кодекса на труда

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

Роналдо сравни съперничеството с Меси с легендарен дуел във Формула 1

  • Преди 12 минути
ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

ЕС договори нови санкции, удря балистичната програма на Русия

  • Преди 20 минути
Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Какво решиха на днешното заседание на НСТС

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

Оже-Алиасим пречупи Кареньо-Буста, Циципас обърна Фриц в Шанхай

  • Преди 31 минути
Марта Кос смъмри Косово

Марта Кос смъмри Косово

  • Преди 36 минути
Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

Локомотив Пловдив отвори дарителски сметки след оттеглянето на Крушарски

  • Преди 49 минути
Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

Голямата битка за Сената на САЩ: Демократите с шанс да спечелят мнозинство

  • Преди 49 минути
Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Иван Шишков: Проверяваме всички разрешителни за строеж във Варна в последните 4 години

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Нов обрат по делото за убийството на Илиян Филипов: Обжалват ареста на обвиняемия

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Парламентът заседава извънредно за помилването на Огнян Атанасов

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

  • Преди 1 час
Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

Георги Иванов разкри: Следващият селекционер на България ще е чужденец

  • Преди 1 час