Илияна Йотова: Коалицията на желаещите се ограничи до изпращане на войски след мир в Украйна

"Коалицията на желаещите първоначално имаше други намерения и друг хоризонт. След това сякаш се стесни нейния хоризонт само да бъдат подготвени военни части, които да влязат в Украйна след примирие. Коалицията на желаещите не каза как стигаме до този момент. Смятам, че България може да участва много активно в една Коалиция за мир". Това заяви президентът Илияна Йотова пред БТВ относно българската позиция за войната в Украйна.

Тя е убедена, че достигането на мир е процес, който може да бъде изпълнен само чрез преговори и дипломация. Като начало на този процес са консултациите между България, Румъния и Турция.

"Последните нападения са точно в този коридор - Изключителните икономически зони на трите държави - това е едно от трасетата, по които минават корабите за превоз на зърно. Трите държави са важни, защото са членове на НАТО, България и Румъния са членове на ЕС. Не е тайна, че Турция поддържа най-добри контакти с Русия. Следващият етап е възможности за консултации за този мораториум в Черно море. Оттам страдат всички шест държави - и тези, които воюват, и останалите, които сме извън конфликта", заяви Йотова.

Тя обясни, че не е знаела за визитата на Кирило Буданов в България. Според Йотова дискретността е за предпочитане, особено в предизборна ситуация. "Дипломацията е сложно нещо. Основният въпрос е искаме ли да работим за мира или искаме да воюваме", каза Йотова.

"Срещата, която премиерът Румен Радев е имал, е била в навечерието на преговори в САЩ с Украйна. До този момент нямаме нито едно ясно решение какво се е случило там. Няма как да не ни притеснява и фактът, че посещението и разговорите бяха съкратени наполовина. Не знаем какви са тези решения, не мога да спекулирам за тези по-кратки срокове. Имаме дизелова сделка. Ако трябва да сравним с решението на Г-7 и ЕС за отблокирането на 100 млн. тона, това е една нищожна част. От друга страна има още по-голяма картина - енергийната криза, която се задава тази зима. Няма да има проблем с доставките, но ще бъде на по-високи цени. Европейските хранилища са на около 70% запълнени, но ще трябва още доставки", обясни Йотова.