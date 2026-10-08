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Кап. Тодор Георгиев: Черно море се превръща в мъртва зона, търговията е спряла

Кап. Тодор Георгиев: Черно море се превръща в мъртва зона, търговията е спряла
Снимка: Стопкадър БТВ

През Черно море не се пренася оръжие за Украйна, категоричен е той

Атаките с дронове по два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона поставят под риск корабоплаването и морския бизнес в Черно море. Търговията в Черно море на практика е спряла и то се превръща в „мъртва зона“. В момента дори сме по-зле от Ормузкия проток. Такова мнение изрази пред БТВ капитан Тодор Георгиев, собственик на шипинг агенция.

"Руснаците всеки път, когато ги хванат, че техен дрон е ударил кораб, обявяват, че на него е имало оръжие. Оръжие в Черно море за Украйна не се пренася по две причини", каза той.

"Първата – застрахователната стойност на товара вероятно ще надхвърли стойността на самия товар. Второ – превозите за оръжие, тъй като са държавни поръчки, те се подлагат на търгове, които са публични и се знае дестинацията. Трето – турският контрол не допуска оръжие, освен в изключителен случай, което значи, ако корабът е с национален флаг“, обясни Тодор Георгиев.

По думите му кораб, който отива за или от Украйна и е ударен от дрон, „е руска работа“. Кораб, който е ударен в руски териториални води или на подходите към руски пристанища, е ударен от украинците.

Според Тодор Георгиев телата на загиналите от потъналия кораб трябва да бъдат намерени.

Нормалната практика е търсенето на оцелели да продължи седем дни с всички възможни средства. Това означава с кораби, с хеликоптери, с нисколетящи самолети и спътници. Не знам защо решили да прекратят търсенето“, каза Георгиев.

Според него не сме подготвени за евентуална екологична катастрофа.

Таралеж припомня - около 03 часа сутринта на 6 октомври два търговски кораба пострадаха в Изключителната икономическа зона на България в акваторията на Черно море. Единият кораб е потънал за около 3 минути.
По думите на вицеадмирал Румен Николов моряците и корабът са потънали много бързо. Операцията по тяхното издирване е прекратена в 17 часа на 6 октомври. От потъналия кораб е открита обърната лодка, три спасителни плота и остатъци от оборудването на кораба, което е на повърхността на морето.
На другия кораб е имало пожар, моряците бяха спасени.

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