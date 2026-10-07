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Корабът потънал за 3 минути: Подводен дрон ще обследва мястото

Корабът потънал за 3 минути: Подводен дрон ще обследва мястото
БТА

Службите проверяват две хипотези за произхода на безпилотните апарати - руски или украински

България е поискала международно съдействие за обследване с подводен дрон на мястото в Черно море, където след атаката потъна търговският кораб ALFA WATAN. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

Причината да бъде използван безпилотен апарат вместо водолази е голямата дълбочина в района. Целта е да бъдат събрани повече данни за пораженията по плавателния съд и за атаката.

Стоянов разкри и нови подробности за двата ударени кораба. По първоначална информация ALFA WATAN е превозвал пшеница и е бил с 12-членен сирийски екипаж, докато товарът на останалия над водата ABLE е бил ечемик.

"За три минути, за да потъне този кораб, наистина пораженията трябва да бъдат огромни. Или пък в комбинация с превозвания товар, който е взривоопасен", заяви военният министър.

Все още няма категорични доказателства за произхода на безпилотните апарати. По думите на Стоянов службите проверяват две основни версии.

"Службите работят по няколко хипотези. И тези хипотези са две: дали дроновете са руски, или дали дроновете са украински. Аз като министър на отбраната няма как да работя с хипотези. Аз работя с доказателствен материал", каза той.

Военният министър коментира и прекратяването на операцията по издирването на изчезналия екипаж на потъналия кораб. От въздуха са били забелязани три спасителни плота и една лодка, но Стоянов уточни, че плотовете могат да бъдат освободени автоматично при потъването.

"Ако някой си мисли, че това е в резултат на човешко задействане и са ги свалили и са се опитали да ги ползват - в интерес на истината аз дълбоко се съмнявам", заяви той.

По думите му корабът е потънал за около три минути, което е оставило изключително малко време за реакция.

"Колко човека са били будни, колко не - най-вероятно такива оцелели трудно бихме намерили", каза Стоянов.

Министърът засегна и противовъздушната отбрана на България. След вече сключения договор за един зенитно-ракетен комплекс IRIS-T SLM, страната планира чрез механизма SAFE да придобие още пет комплекса, заедно с ракети, логистика и обучение на личния състав.

Проектът за инвестиционен разход трябва да получи одобрението на Народното събрание, а според Стоянов до една-две седмици България може да бъде готова за сключване на междуправителствен договор с Германия.

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