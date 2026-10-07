Николай Денков след КСНС: Стои въпросът дали текстът изобщо е бил приет

Няма логика Украйна да атакува собствените си кораби, превозващи зърно от пристанищата в Румъния и Одеса. Това заяви председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков пред журналисти след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС).

Заседанието беше посветено на актуалните рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна.

КСНС беше свикан от президента след атаките с морски и въздушни дронове срещу два кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Денков заяви, че становището на съвета не е било подкрепено от четири политически формации - "Възраждане", ДПС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България".

По думите му остава въпросът дали становището е прието, тъй като според вътрешните правила е необходимо то да получи подкрепата на три четвърти от участниците.

"Стои въпросът дали е приет този текст, защото според вътрешните правила трябва са необходими три четвърти от участниците. Изчаквам крайния вариант, за да видя дали има нуждата подкрепа", посочи Денков.

Председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" заяви, че участниците в заседанието са постигнали съгласие по необходимостта разследването да бъде довършено и резултатите от него да бъдат представени публично.

"Това около, което се обеднихме, е, че трябва да се завърши разследването и информацията да бъде извадена пред обществеността. Това, което е важно, е кой действително е реализирал атаката. Атаката може да стане и с украински дронове, ако те бъдат прехванати и бъдат управлявани от руските служби. Това е ставало", коментира още Николай Денков.

Според Денков ключовият въпрос е да бъде установено кой действително стои зад атаките, а не единствено от какъв произход са използваните дронове.