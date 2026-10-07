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От "има руска намеса" до "няма доказателства": Какво казаха след КСНС

От "има руска намеса" до "няма доказателства": Какво казаха след КСНС
БТА

Политическите сили се разминаха както за произхода на атаката срещу двата кораба, така и за решенията, предложени след заседанието

Заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност приключи с общо осъждане на атаките срещу търговски кораби в Черно море, но и с различни позиции на участниците за това кой стои зад тях и как България трябва да реагира.

След срещата президентът Илияна Йотова обяви, че войната между Русия и Украйна вече създава сериозни рискове за морската сигурност, свободното корабоплаване и критичната инфраструктура в региона.

"Войната на Русия срещу Украйна доведе до значителни рискове за сигурността в Черно море. Застрашава се морската сигурност и свободното корабоплаване", заяви Йотова.

Сред обсъдените мерки са ускоряване на модернизацията на Българската армия и придобиването на способности за противодействие на дронове, както и засилване на координацията с Румъния и Турция. България ще предложи и създаването на европейски механизъм за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване в Черно море.

Обсъдена е и възможността страната да работи за мораториум върху бойните действия в Черно море, договорен между България, Румъния, Турция, Украйна, Русия и Грузия.

След КСНС премиерът Румен Радев беше категоричен, че България все още няма доказателства, които да позволяват да бъде посочен извършителят на атаката.

"Ако съдим по характера на товара и посоката на движение на корабите, резултатът в логичен план е в полза на Русия. Но това не означава, че можем да твърдим, че ударът е извършен от Русия, без да имаме доказателства", заяви Радев.

България ще потърси координация с Турция и Румъния и съдействие от партньорите от САЩ за изследване на районите на ударите и издирване на отломки от дроновете.

"Едва тогава можем да кажем какъв е дронът и кой е осъществил атаката", подчерта премиерът.

Той коментира и думите на украинския президент Володимир Зеленски.

"Моята работа не е да репликирам Зеленски, а да установя истината", каза Радев.

По думите му към момента няма пряка заплаха за националната сигурност, въпреки че войната вече е достигнала и до българската изключителна икономическа зона.

От ДПС обаче заявиха, че според тях правителството вече разполага с достатъчно информация, за да посочи кой е причинил инцидента.

"Правителството има достатъчно информация, за да посочи кой е причинителят, но това трябва да го направят те", заяви Станислав Анастасов.

Той призова управляващите открито да представят информацията, с която разполагат.

"На България като достоен член на НАТО и на Европейския съюз ѝ отива правителството да излезе и открито да заяви тази информация, защото българските граждани искат отговор", каза Анастасов.

От "Демократична България" Ивайло Мирчев зае още по-категорична позиция. Според него представената по време на КСНС информация дава достатъчно индикации за руска намеса при атаката срещу двата кораба.

"Това, което стана категорично ясно от този КСНС, е, че има достатъчно индикации за ясна руска намеса в потапянето на единия кораб и ударите на другия кораб", заяви Мирчев.

"Не си спомням на масата хора, които да имаха съмнение, че Русия стои зад тази атака", добави той.

ДБ влезе в заседанието с осем предложения, сред които по-активно участие на България в противодроновите способности на НАТО, постоянна координация с Румъния и Турция и изпращане на нота до Русия с искане да бъдат прекратени военни или други нападателни действия в българската изключителна икономическа зона.

Николай Денков от "Продължаваме промяната" постави друг въпрос - дали предложеното след КСНС становище изобщо може да се смята за прието.

По думите му то не е било подкрепено от ПП, ДБ, ДПС и "Възраждане".

"Така че общо са четири. Даже тук стои въпросът дали всъщност се прие този текст, защото по вътрешните правила са необходими три четвърти от участниците", заяви Денков.

С критики към предложеното становище излезе и лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Имаше предложение за становище от страна на президентската институция, което няма как да подкрепя, защото в него има много неща, които будят повече въпроси, отколкото отговори", заяви той.

Според Костадинов документът разглежда последствията от ситуацията в Черно море, но не дава достатъчно отговори за причините. Той постави и въпроса как България ще участва активно в процеса за постигане на мир, докато едновременно подкрепя санкциите срещу Русия.

"Аз зададох въпроса: Как?", каза Костадинов.

По думите му по време на заседанието не е получил отговор на поставените въпроси.

Така след КСНС участниците се обединиха около необходимостта от засилване на сигурността в Черно море и защитата на българската изключителна икономическа зона, но останаха сериозни различия както за произхода на атаката срещу двата кораба, така и за част от конкретните действия, които България трябва да предприеме.

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