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Костадинов след КСНС: Не подкрепих становището на Йотова, то поставя повече въпроси, отколкото дава отговори

Костадинов след КСНС: Не подкрепих становището на Йотова, то поставя повече въпроси, отколкото дава отговори
БТА

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов заяви след заседанието на КСНС, че не е подкрепил предложеното от президентската институция становище за сигурността в Черно море

"Имаше предложение за становище от страна на президентската институция, което няма как да подкрепя, защото в него има много неща, които будят повече въпроси, отколкото отговори", заяви Костадин Костадинов след заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

КСНС беше свикан след атаката срещу два търговски кораба с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Според Костадинов в предложеното становище се говори основно за последиците, но не и за причините, довели до свикването на съвета. Той изрази опасения, че конфликтът може да се интензифицира и да последват нови подобни инциденти.

Лидерът на "Възраждане" коментира и записаното в документа намерение България да участва активно в процеса за постигане на мир.

"Няма как с политика, която преследва подстрекаване на военните действия, да търсим мирни преговори", заяви Костадинов, като постави въпроса и за участието на България в обсъждането на нови европейски санкции срещу Русия.

Той подчерта още, че към момента няма категорична информация за произхода на дроновете, поразили корабите. Ден по-рано министърът на отбраната също заяви, че без открити отломки не може да бъде потвърдено дали дроновете са руски или украински.

По думите на Костадинов по време на КСНС е имало сходни позиции между ГЕРБ, ДПС, "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Той посочи още, че е било направено предложение България да изпрати нота до Русия с искане да не се извършват военни или други нападателни действия в изключителната икономическа зона на страната.

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