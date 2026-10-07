„Възраждане“ поиска спиране на оръжейния износ и финансовата подкрепа за Украйна

„Възраждане“ настоява България да прекрати износа на оръжие и финансовата подкрепа за Украйна, както и да оттегли подкрепата си от декларации, осъждащи Русия. Това заяви депутатът Цончо Ганев в декларация от парламентарната трибуна.

Повод за позицията му са атаките с дронове срещу два транспортни кораба в Черно море и изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че украинските сили не са извършвали операции във водите на България.

Според Ганев предложените от партията действия трябва да бъдат предприети в следващите дни. Той заяви, че отговорността за тях е на министър-председателя Румен Радев.

Депутатът обвини правителството, че продължава политиката на предишните кабинети по отношение на войната в Украйна. По думите му България вече е „реално въвлечена“ в конфликта.

Ганев критикува и българската позиция в рамките на ООН, като посочи, че страната е подкрепила декларация, осъждаща Русия и призоваваща за връщане на украинските територии, определени като незаконно завзети.

Според представителя на „Възраждане“ тази позиция противоречи на заявките на правителството за мир и прекратяване на военните действия.