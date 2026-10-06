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Костадинов: Заради продължаващата подкрепа към Украйна войната там се разгаря и стига до нашите граници

Костадинов: Заради продължаващата подкрепа към Украйна войната там се разгаря и стига до нашите граници
БТА

Той изрази притеснение, че атаките към страната ни ще продължат

Заради продължаващата подкрепа от страна на българската държава към Украйна войната в Украйна вече очевидно се разгаря и отива и до нашите граници. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по повод атаките с дронове на два кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море.

"Разбирам, че министър-председателят щял да свиква Съвет по сигурността, не знам този съвет какво ще решава, при условие че само преди два месеца и половина дрон атакува територията на България пряко. Тогава по чудо не беше взривена газопреносната станция край село Йовково, до българо-румънската граница, а дронът беше украински", заяви Костадинов. 

Той допълни, че тогава не е последвало извинение от Украйна, нито такова е било поискано от българската държава.

"Нещо повече, България продължи да захранва с оръжие и с амуниции украинската армия. Сега в момента виждаме, че се случва нещо, което беше логично да стане в един момент заради продължаващите военни действия - удари срещу кораби", добави Костадинов и подчерта, че въпреки неяснотата кой точно ги е ударил, ги е ударила една от двете страни в руско-украинския конфликт, предава БТА. 

Той допълни, че от "Възраждане" от години настояват ролята на България да бъде в посока на преодоляването на конфликта, като страната ни да бъде посредник.

"Ние обаче не сме посредник в момента заради нашите управляващи, ние сме на страната на Украйна и подпомагаме разгарянето на този конфликт", каза още Костадин Костадинов.

Той изрази притеснение, че атаките към страната ни ще продължат, като допълни, че ако сега те са в икономическата зона, то следващия път могат да бъдат в български държавни води. 

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