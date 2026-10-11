Зърнопроизводители предупреждават: Блокада на Черно море ще е трагедия за българското земеделие

Блокирането на търговията със зърно в Черно море би имало тежки последици за българското земеделие, предупреждават зърнопроизводители след нападенията срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона.

По думите им вече има компании, които отказват превози от български пристанища, а разходите за морски транспорт и застраховки продължават да растат.

"Повече от 90% от износа ни минава през двете пристанища - Бургас и Варна. Това може да създаде огромен проблем", заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Според него рискът е двоен - все по-малко корабни компании са склонни да влизат в Черно море, а ограниченото предлагане на транспорт води и до по-високи цени.

Председателят на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите Радостина Жекова предупреди, че по-високите застрахователни премии ще бъдат прехвърлени върху производителите. Допълнителен натиск оказва и поскъпването на преминаването през Босфора и Дарданелите.

По данни от земеделския сектор само за един ден голям международен търговец, който работи и в България, е повишил премията си с 3 евро на тон.

Кап. Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, обясни, че при увеличение на военния риск корабособствениците плащат по-висока застраховка, която впоследствие се прехвърля върху чартьорите и крайната цена на превоза.

Зърнопроизводителите предупреждават, че това директно намалява цената, която самите те получават за продукцията си.

"Всеки един такъв разход - за транспорт, за застраховки, за логистика - реално сваля цената, която ние ще получим за продукцията си", посочи Проданов.

Към момента корабоплаването в Черно море продължава, но съдовете се стремят да избягват зоните с по-висок военен риск. По думите на кап. Димитров корабите, които пътуват между българските пристанища и Босфора, все по-често се движат близо до брега и в териториалните води на крайбрежните държави.

Най-сериозният риск според сектора би бил временно или трайно блокиране на морския транспорт.

"Някой да си представи, че ще изнесе 5 милиона тона пшеница по сухопътен път, е просто абсурдно", заяви Проданов.

По думите му над половината от търгуваната на световния пазар пшеница идва от Черноморския регион, което означава, че сериозно прекъсване на износа от Русия, Украйна и останалите държави в басейна би имало глобален ефект.

От бранша настояват държавата да работи едновременно по сигурността на корабоплаването и по алтернативни маршрути за износ - чрез железопътен транспорт към Турция и Гърция и чрез други морски направления.