Валентин Радев: Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава

Случилото се с дроновете в Черно море ще продължава да се случва, докато войната в региона продължава. Това заяви експертът по отбрана и сигурност Валентин Радев в ефира на БНТ.

По думите му към момента не е ясно дали дроновете са руски, украински или на трета страна, но причината за подобни инциденти е войната.

"Чии са дроновете – на руснаците ли, на украинците ли, на трета страна ли, не е ясно, но е ясно едно, че има агресор, има война и всичко това е следствие от тази война", коментира Радев.

Той е категоричен, че с помощта на съюзниците от НАТО и ЕС трябва да бъде изяснен произходът на атаката.

Според него липсата на останки от дрон на борда на ударения кораб не е изненадваща. Радев обясни, че при взрив и последвал пожар е напълно възможно части от дрона да бъдат унищожени.

Той допусна, че средството, нанесло удара по първия кораб, вероятно е носело значително количество взривно вещество. Според него трябва да се анализират и сателитни данни, както и възможно движение на други средства, включително подводници.

Радев не изключи и хипотезата на борда да е имало боеприпаси или военнослужещи, но подчерта, че това са само възможности, които трябва да бъдат проверени.

По думите му при посещението на Кирило Буданов в България е логично премиерът Румен Радев да е поставил въпроса за инцидента в Черно море. Той допуска, че повече информация може да стане публична на по-късен етап.

Експертът смята, че в конкретната ситуация не е било необходимо България да иска консултации по член 4 на НАТО, тъй като не е нарушена териториалната цялост на страната, а корабите не са българска собственост и не са пътували към български пристанища.

В същото време Радев е категоричен, че руската посланичка Елеонора Митрофанова е трябвало да бъде извикана за обяснения.

"Това не беше направено. Според мен това е грешка. Ако трябва, да беше повикана и украинската посланичка, но на първо място би трябвало правителството да извика Митрофанова", заяви той.