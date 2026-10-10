Новини
Търси
Подкаст
Политика

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България
БТА

Външният министър коментира инцидентите с корабите, сигурността в Черно море и отношенията със Северна Македония

Външният министър Велислава Петрова предупреди за повишен риск за България заради разширяването на военните действия в Черно море след инцидентите с два кораба в българската изключителна икономическа зона. В интервю за предаването „Говори сега“ по БНТ тя уточни, че случилото се не е пряка атака срещу страната ни, но създава рискове за сигурността.

България е получила подкрепа от съюзниците си, а контактите по случая продължават по дипломатически канали и между службите. Според Петрова необходимите консултации със съюзниците на практика са се състояли след инцидентите, независимо дали официално е задействан член 4 от договора на НАТО.

По отношение на рафинерията в Бургас министърът заяви, че е важно тя да продължи да работи, като за евентуална сделка ще са необходими руско разрешение и инвеститор с достатъчно финансови възможности. Тя допълни, че икономическите договорености сами по себе си няма да доведат до мир в Украйна.

България и Украйна обсъждат възможността за доставки на газ през Турция. Реализацията зависи от споразумение между „Булгартрансгаз“ и „Нафтогаз“, както и от наличните количества за пренос.

През пролетта на следващата година България ще бъде домакин на среща на високо равнище за Средния коридор. Целта е да бъдат договорени конкретни инвестиционни проекти и начини за финансирането им.

По темата за Северна Македония Петрова заяви, че България остава отворена за диалог, но очаква изпълнение на поетите ангажименти и гарантиране на правата на българите в страната. София работи и за изпращането на медицински екип, който да прегледа Ива Михайлова.

За срещата между премиера Румен Радев и Кирило Буданов, ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, министърът посочи, че подробности може да даде министър-председателят. Министерството на външните работи не е участвало в организацията на разговора.

Петрова определи като успех за българската дипломация споразумението с Гърция за тленните останки на цар Самуил, като уточни, че то е свързано единствено с културно-историческото наследство.

Още по темата

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Александър Узунов, ПБ: Произходът на дроновете в Черно море все още се изяснява

Нейнски: България трябва да поиска обяснение от Русия за ударите по корабите в Черно море

Нейнски: България трябва да поиска обяснение от Русия за ударите по корабите в Черно море

Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Мирчев: Свидетел е разпознал руски дрон при атаката срещу кораби в Черно море

Гюров с критики към Йотова: Не виждаме президентска институция, а просто ехо

Гюров с критики към Йотова: Не виждаме президентска институция, а просто ехо

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Борисов предупреди за възможен недостиг на дизел и обвини кабинета "Радев" за износа на горива

Борисов предупреди за възможен недостиг на дизел и обвини кабинета "Радев" за износа на горива

Гюров с критики към Йотова: Не виждаме президентска институция, а просто ехо

Гюров с критики към Йотова: Не виждаме президентска институция, а просто ехо

Какво казаха българските политици за сделката между Тръмп и Путин?

Какво казаха българските политици за сделката между Тръмп и Путин?

Йотова: Чакаме голяма новина от САЩ за мирния процес в Украйна

Йотова: Чакаме голяма новина от САЩ за мирния процес в Украйна

Водещи

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

Опозицията в Чехия запазва мнозинството си в Сената след изборите

  • Преди 4 минути
Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 16 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 36 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 38 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 47 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 55 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 1 час
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 1 час
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа