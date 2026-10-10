Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Външният министър Велислава Петрова предупреди за повишен риск за България заради разширяването на военните действия в Черно море след инцидентите с два кораба в българската изключителна икономическа зона. В интервю за предаването „Говори сега“ по БНТ тя уточни, че случилото се не е пряка атака срещу страната ни, но създава рискове за сигурността.

България е получила подкрепа от съюзниците си, а контактите по случая продължават по дипломатически канали и между службите. Според Петрова необходимите консултации със съюзниците на практика са се състояли след инцидентите, независимо дали официално е задействан член 4 от договора на НАТО.

По отношение на рафинерията в Бургас министърът заяви, че е важно тя да продължи да работи, като за евентуална сделка ще са необходими руско разрешение и инвеститор с достатъчно финансови възможности. Тя допълни, че икономическите договорености сами по себе си няма да доведат до мир в Украйна.

България и Украйна обсъждат възможността за доставки на газ през Турция. Реализацията зависи от споразумение между „Булгартрансгаз“ и „Нафтогаз“, както и от наличните количества за пренос.

През пролетта на следващата година България ще бъде домакин на среща на високо равнище за Средния коридор. Целта е да бъдат договорени конкретни инвестиционни проекти и начини за финансирането им.

По темата за Северна Македония Петрова заяви, че България остава отворена за диалог, но очаква изпълнение на поетите ангажименти и гарантиране на правата на българите в страната. София работи и за изпращането на медицински екип, който да прегледа Ива Михайлова.

За срещата между премиера Румен Радев и Кирило Буданов, ръководител на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски, министърът посочи, че подробности може да даде министър-председателят. Министерството на външните работи не е участвало в организацията на разговора.

Петрова определи като успех за българската дипломация споразумението с Гърция за тленните останки на цар Самуил, като уточни, че то е свързано единствено с културно-историческото наследство.